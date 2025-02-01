Пусків "калібрів" - не було: у Повітряних силах уточнили інформацію про нічну атаку рф
Київ • УНН
Повітряні сили України уточнили дані про нічну атаку росії, спростувавши інформацію про пуски крилатих ракет "Калібр". Раніше повідомлялося про 165 повітряних цілей, з яких було збито 56 дронів.
У Повітряних силах України уточнили інформацію про нічну атаку рф і зауважили, що "пусків КР "Калібр" - не було", передає УНН.
"Інформацію відредаговано, пусків КР "Калібр" - не було", - зазначено у повідомленні.
Нагадаємо
Раніше у Повітряних силах, росія здійснила комбінований удар по Україні, випустивши 165 повітряних цілей різних типів, збито 56 дронів та частину ракет, 61 безпілотник.