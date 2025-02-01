Пусків "калібрів" - не було: у Повітряних силах уточнили інформацію про нічну атаку рф

У Повітряних силах України уточнили інформацію про нічну атаку рф і зауважили, що "пусків КР "Калібр" - не було", передає УНН.

"Інформацію відредаговано, пусків КР "Калібр" - не було", - зазначено у повідомленні.

Нагадаємо

Раніше у Повітряних силах, росія здійснила комбінований удар по Україні, випустивши 165 повітряних цілей різних типів, збито 56 дронів та частину ракет, 61 безпілотник.