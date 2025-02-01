Пусков "калибров" - не было: в Воздушных силах уточнили информацию о ночной атаке рф
Киев • УНН
Воздушные силы Украины уточнили данные о ночной атаке россии, опровергнув информацию о пусках крылатых ракет "Калибр". Ранее сообщалось о 165 воздушных целей, из которых было сбито 56 дронов.
В Воздушных силах Украины уточнили информацию о ночной атаке рф и отметили, что "пусков КР „Калибр" - не было", передает УНН.
"Информация отредактирована, пусков КР "Калибр" - не было", - говорится в сообщении.
Напомним
Ранее в Воздушных силах, россия осуществила комбинированный удар по Украине, выпустив 165 воздушных целей различных типов, сбито 56 дронов и часть ракет, 61 беспилотник.