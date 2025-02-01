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5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы
1 февраля, 06:30 • 108684 просмотра

5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть
31 января, 18:24 • 142044 просмотра

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов
31 января, 15:47 • 134026 просмотра

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами
31 января, 15:08 • 131029 просмотра

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами

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Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии
31 января, 12:45 • 124506 просмотра

Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК
31 января, 10:37 • 117151 просмотра

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ
31 января, 09:18 • 112133 просмотра

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали
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В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали

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В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений

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Пусков "калибров" - не было: в Воздушных силах уточнили информацию о ночной атаке рф

Пусков "калибров" - не было: в Воздушных силах уточнили информацию о ночной атаке рф

Киев  •  УНН

 • 6915 просмотра

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Воздушные силы Украины уточнили данные о ночной атаке россии, опровергнув информацию о пусках крылатых ракет "Калибр". Ранее сообщалось о 165 воздушных целей, из которых было сбито 56 дронов.

В Воздушных силах Украины уточнили информацию о ночной атаке рф и отметили, что "пусков КР „Калибр" - не было", передает УНН.

"Информация отредактирована, пусков КР "Калибр" - не было", - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее в Воздушных силах, россия осуществила комбинированный удар по Украине, выпустив 165 воздушных целей различных типов, сбито 56 дронов и часть ракет, 61 беспилотник.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
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