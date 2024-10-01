Психотерапевт розповів про основні етапи психологічної реабілітації військових, які пройшли полон

Повернення контролю над своїм життя, відновлення почуття гідності та відчуття власного тіла – важливі етапи під час психологічної роботи з тими, хто пройшов полон. Про це УНН розповів клінічний психолог, психотерапевт, тренер груп підтримки для ветеранів Пилип Духлій.

"При роботі з полоненими основним напрямком є відновлення контролю над власним життям. Втрата контролю є їхнім найвразливішим місцем, оскільки тривале перебування в полоні призводить до його закріплення в психіці. Завдання терапії полягає в тому, щоб відновити цей контроль, повернути впевненість у собі та допомогти їм повірити у власні сили.

Другим важливим аспектом є відновлення почуття гідності. Перебування в полоні часто супроводжується систематичним знущанням і приниженням, що значно підриває самооцінку. Це складна робота, але вона є надзвичайно важливою", - пояснив Духлій.

Психологічні виклики ветеранів: психотерапевт розповів, який етап адаптації до цивільного життя є найскладнішим

Ще одним не менш важливим аспектом є повернення людини до розуміння того, що у неї є право на життя, потреби, емоції.

"Третій аспект роботи з полоненими — це повернення їм прав, адже в полоні вони повністю позбавлені будь-яких прав. Йдеться про право на власне життя, прояви, імпульси, потреби, думки та бажання.

Важливе питання, що виникає в цьому контексті — це відновлення саморегуляції. У полоні їхнє життя повністю контролювалося іншими людьми, з жорстким дотриманням правил і вказівок. Тому після звільнення постає завдання повернення контролю над власним життям і безпекою. У полоні людина позбавлена відчуття безпеки, і цей постійний страх може залишитися навіть після звільнення, створюючи стійке враження небезпеки у всьому, що її оточує", - пояснив психотерапевт.

Також проблемою, з якою стикаються колишні полонені, є дисоціація від власного тіла – дистанціювання від нього, ніби всі ці страждання відбуваються не з цією людиною, а з кимось іншим.

"Ще один важливий момент — це дисоціація від тіла. У полоні тіло зазнає значних страждань, дефіциту та фрустрації. Відчувати власне тіло стає болісно і небезпечно, тому людина може дистанціюватися від нього, ніби все, що відбувається, стосується не її, а когось іншого. Людина перестає відчувати власне тіло та його потреби, зокрема біль. Виникає відчуття, що все відбувається з абстрактним тілом, за яким вона спостерігає зі сторони.

Процес повернення до власного тіла — це тривалий і болючий шлях. Важливо поступово відновлювати здатність відчувати себе і своє тіло, але це потребує обережної та терплячої роботи", - пояснив Духлій.

Також є особливість у роботі з важкопораненими. Під час роботи з ними пропрацьовується тема втрати.

"Втрата може стосуватися не лише близьких, а й здоров'я, частини тіла, надії, впевненості в собі, а також соціального статусу. Багато втрат можуть бути неусвідомленими, але їхній вплив відчувається.

Терапія в цьому випадку включає процес горювання та адаптацію до нових реалій, а також ресоціалізацію клієнтів. Це допомагає їм знайти нове місце у світі після пережитих труднощів", - розповів психотерапевт.

Про те чи всі ветерани потребують психологічної допомоги від спеціалістів, чим відрізняється робота з ветеранами війни від роботи з цивільними, а також про те, як помогти війському під час служби та після повернення до цивільного життя Пилип Духлій розповів УНН у великому інтерв’ю УНН.

Нагадаємо

5-6 жовтня у Києві відбудеться просвітній фестиваль "Освіта Дивосвіту 2024". Ця подія поєднає два формати: виставку для батьків та майбутніх учнів з безплатним входом, де буде представлено широкий спектр освітніх можливостей — від дитячих садочків до освіти для дорослих, і форум, присвячений обговоренню сенсів, цілей та майбутнього освіти, а також необхідності змін в суспільстві та освітній системі.

Одним із ключових спікерів форуму стане Пилип Духлій — клінічний психолог, психотерапевт та ветеран ЗСУ. Він поділиться своїм досвідом роботи з військовими, які пережили полон чи важкі поранення, і розповість про методи, що допомагають відновити контроль і гідність. У фокусі його виступу буде важливість якісного терапевтичного контакту між клієнтом і терапевтом як ключового чинника ефективної реабілітації.