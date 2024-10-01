Психотерапевт рассказал об основных этапах психологической реабилитации военных, прошедших плен

Возвращение контроля над своей жизнью, восстановление чувства достоинства и ощущения собственного тела - важные этапы во время психологической работы с теми, кто прошел плен. Об этом УНН рассказал клинический психолог, психотерапевт, тренер групп поддержки для ветеранов Филипп Духлий.

«При работе с пленными основным направлением является восстановление контроля над собственной жизнью. Потеря контроля является их самым уязвимым местом, поскольку длительное пребывание в плену приводит к его закреплению в психике. Задача терапии состоит в том, чтобы восстановить этот контроль, вернуть уверенность в себе и помочь им поверить в собственные силы.

Вторым важным аспектом является восстановление чувства достоинства. Пребывание в плену часто сопровождается систематическим издевательством и унижением, что значительно подрывает самооценку. Это сложная работа, но она чрезвычайно важна», - пояснил Духлий.

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Еще одним не менее важным аспектом является возвращение человека к пониманию того, что у него есть право на жизнь, потребности, эмоции.

«Третий аспект работы с пленными - это возвращение им прав, ведь в плену они полностью лишены каких-либо прав. Речь идет о праве на собственную жизнь, проявления, импульсы, потребности, мысли и желания.

Важный вопрос, возникающий в этом контексте - это восстановление саморегуляции. В плену их жизнь полностью контролировалась другими людьми, с жестким соблюдением правил и указаний. Поэтому после освобождения встает задача возвращения контроля над собственной жизнью и безопасностью. В плену человек лишен ощущения безопасности, и этот постоянный страх может остаться даже после освобождения, создавая стойкое впечатление опасности во всем, что его окружает», - пояснил психотерапевт.

Также проблемой, с которой сталкиваются бывшие пленные, является диссоциация от собственного тела - дистанцирование от него, будто все эти страдания происходят не с этим человеком, а с кем-то другим.

«Еще один важный момент - это диссоциация от тела. В плену тело испытывает значительные страдания, дефицит и фрустрацию. Чувствовать собственное тело становится болезненно и опасно, поэтому человек может дистанцироваться от него, будто все происходящее касается не его, а кого-то другого. Человек перестает чувствовать собственное тело и его потребности, в частности боль. Возникает ощущение, что все происходит с абстрактным телом, за которым он наблюдает со стороны.

Процесс возвращения к собственному телу - это длительный и болезненный путь. Важно постепенно восстанавливать способность чувствовать себя и свое тело, но это требует осторожной и терпеливой работы», - пояснил Духлий.

Также есть особенность в работе с тяжелоранеными. При работе с ними прорабатывается тема потери.

«Потеря может касаться не только близких, но и здоровья, части тела, надежды, уверенности в себе, а также социального статуса. Многие потери могут быть неосознанными, но их влияние ощущается.

Терапия в этом случае включает процесс горевания и адаптацию к новым реалиям, а также ресоциализацию клиентов. Это помогает им найти новое место в мире после пережитых трудностей», - рассказал психотерапевт.

О том, все ли ветераны нуждаются в психологической помощи от специалистов, чем отличается работа с ветеранами войны от работы с гражданскими, а также о том, как помочь военному во время службы и после возвращения к гражданской жизни Филипп Духлий рассказал УНН в большом интервью УНН.

Напомним,

5-6 октября в Киеве состоится просветительский фестиваль «Образование Дивосвета 2024». Это событие объединит два формата: выставку для родителей и будущих учеников с бесплатным входом, где будет представлен широкий спектр образовательных возможностей - от детских садов до образования для взрослых, и форум, посвященный обсуждению смыслов, целей и будущего образования, а также необходимости изменений в обществе и образовательной системе.

Одним из ключевых спикеров форума станет Филипп Духлий - клинический психолог, психотерапевт и ветеран ВСУ. Он поделится своим опытом работы с военными, которые пережили плен или тяжелые ранения, и расскажет о методах, помогающих восстановить контроль и достоинство. В фокусе его выступления будет важность качественного терапевтического контакта между клиентом и терапевтом как ключевого фактора эффективной реабилитации.