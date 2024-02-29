Привласнив кошти, виділені на відновлення після атаки рф Національного музею Тараса Шевченка: судитимуть підрядника
Київ • УНН
Директор комерційного підприємства постане перед судом за привласнення 190 000 гривень, виділених на відновлення Національного музею Тараса Шевченка, пошкодженого внаслідок російського ракетного обстрілу в жовтні 2022 року.
Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора комерційного підприємства через привласнення 190 тис гривень, виділених на відновлення Національного музею Тараса Шевченка у Києві після ракетної атаки у жовтні 2022 року. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
Деталі
Прокурори Київської міської прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора комерційного підприємства за фактами привласнення бюджетних коштів та службового підробленя (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).
Повідомляється, що у жовтні 2022 року Кабмін виділив Національному музею Тараса Шевченка бюджетні кошти на відновлення приміщень музею, пошкоджених внаслідок ракетного обстрілу рф центру Києва у жовтні 2022 року.
Під час виконання робіт підрядник умисно завищив їх обсяги, вказавши роботи, які фактично не були виконані. Це призвело до зайвого перерахування бюджетних коштів у сумі 190 тис грн
Як зазначається, факт умисного завищення будівельних робіт підтверджено будівельно-технічною та економічною експертизами.
Досудове розслідування здійснювалось слідчими ГУ НП у місті Києві за матеріалами УКР ГУНП у м. Києві.
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