Присвоил средства, выделенные на восстановление после атаки рф Национального музея Тараса Шевченко: будут судить подрядчика

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Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
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Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
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Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

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Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
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Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

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Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
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Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

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В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
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В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

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В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
  •  139837 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
28.02.24  •  156076 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

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Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях
28.02.24  •  152346 просмотра

Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях

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Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений
28.02.24  •  150743 просмотра

Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений

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Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ
28.02.24  •  144588 просмотра

Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Присвоил средства, выделенные на восстановление после атаки рф Национального музея Тараса Шевченко: будут судить подрядчика

Директор коммерческого предприятия предстанет перед судом за присвоение 190 000 гривен, выделенных на восстановление Национального музея Тараса Шевченко, поврежденного в результате российского ракетного обстрела в октябре 2022 года.

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Присвоил средства, выделенные на восстановление после атаки рф Национального музея Тараса Шевченко: будут судить подрядчика

Пилотный проект "Укрпочта. Аптека" расширяется еще на шесть прифронтовых областей

Пилотный проект "Укрпочта. Аптека" расширяется, чтобы обеспечить доступ к недорогим лекарствам, доставляя заказы еще в шесть областей Украины, пострадавших от войны: Запорожская, Николаевская, Харьковская, Херсонская, Черниговская и Сумская области.

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Пилотный проект "Укрпочта. Аптека" расширяется еще на шесть прифронтовых областей

Туск не исключает введения эмбарго на российскую агропродукцию

Правительство Латвии ввело эмбарго на российскую продукцию, а премьер-министр Польши заявил, что Польша рассматривает возможность сделать то же самое в ответ на неконтролируемые поставки из россии и беларуси, которые дестабилизируют европейские рынки.

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Туск не исключает введения эмбарго на российскую агропродукцию

В порту санкт-петербурга загорелся ледокол: что известно

Ледокол загорелся в складском помещении в порту в санкт-петербурге, что в россии.

Общество •   •  7670 просмотра
В порту санкт-петербурга загорелся ледокол: что известно

Вблизи оккупированного Симферополя прогремели взрывы: россияне заявили о якобы сбитии беспилотника

министерство обороны россии заявило, что взрывы в Крыму это якобы успешная ликвидация украинского беспилотника системой противовоздушной обороны.

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Вблизи оккупированного Симферополя прогремели взрывы: россияне заявили о якобы сбитии беспилотника

Больше всего от российских атак на культурное наследие страдают три области - Шмыгаль

Харьковская, Донецкая и Одесская области больше всего пострадали от российских атак на объекты культурного наследия.

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Больше всего от российских атак на культурное наследие страдают три области - Шмыгаль

Европарламент об убийстве Навального: путин должен ответить, а поддержка Украины - лучший ответ кремлю

Европейский парламент принял резолюцию, в которой говорится о том, что президент россии владимир путин несет ответственность за убийство Навального, и что поддержка Украины является лучшим ответом на действия кремля.

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Европарламент об убийстве Навального: путин должен ответить, а поддержка Украины - лучший ответ кремлю

В Киеве запрещают соревнования и гонки на джипах и квадроциклах на заповедных территориях

Киевский городской совет запретил проведение соревнований, гонок, ралли и трофи-рейдов с участием джипов и квадроциклов с целью сохранения природной среды и биоразнообразия на заповедных территориях.

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В Киеве запрещают соревнования и гонки на джипах и квадроциклах на заповедных территориях

Украинские хакеры атаковали крупнейший российский интернет-портал Mail.ru

Украинские хакеры атаковали крупнейший российский интернет-портал Mail. ru, нарушив доступ к электронным почтовым ящикам некоторых отечественных и всех иностранных пользователей.

Война •   •  10769 просмотра
Украинские хакеры атаковали крупнейший российский интернет-портал Mail.ru

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт.

Война •   •  30531 просмотра
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Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт