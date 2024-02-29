Присвоил средства, выделенные на восстановление после атаки рф Национального музея Тараса Шевченко: будут судить подрядчика

Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении директора коммерческого предприятия из-за присвоения 190 тыс гривен, выделенных на восстановление Национального музея Тараса Шевченко в Киеве после ракетной атаки в октябре 2022 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Детали

Прокуроры Киевской городской прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении директора коммерческого предприятия по фактам присвоения бюджетных средств и служебного подлога (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Сообщается, что в октябре 2022 года Кабмин выделил Национальному музею Тараса Шевченко бюджетные средства на восстановление помещений музея, поврежденных в результате ракетного обстрела рф центра Киева в октябре 2022 года.

Во время выполнения работ подрядчик умышленно завысил их объемы, указав работы, которые фактически не были выполнены. Это привело к излишнему перечислению бюджетных средств в сумме 190 тыс грн - заявили в ОГП.

Как отмечается, факт умышленного завышения строительных работ подтвержден строительно-технической и экономической экспертизами.

Досудебное расследование осуществлялось следователями ГУ НП в городе Киеве по материалам УКР ГУНП в г. Киеве.

На Львовщине чиновник присвоил миллион, предназначенный для ВПЛ