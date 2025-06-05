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Приватна японська місія готується до посадки на півночі Місяця

Київ • УНН

 • 922 перегляди

Японська компанія ispace планує другу спробу посадки модуля Resilience на Місяць 6 червня. На борту міні-ровер з камерою для NASA та мініатюрний будиночок.

Приватна японська місія готується до посадки на півночі Місяця

Японська компанія ispace готується до другої спроби посадки свого модуля на Місяці. Про це повідомляє УНН з посиланням на Phys.org.

Деталі

Посадку місячного модуля Resilience у північному регіоні Місяця Ispace запланувала на п’ятницю, 6 червня.

Модуль Resilience, який стартував у січні 2025 року з мису Канаверал на ракеті SpaceX, наразі перебуває на орбіті Місяця. Це друга місія компанії після невдалої спроби у 2023 році, коли перший апарат зазнав аварії під час посадки.

Ми не намагаємося монополізувати ринок. Ми прагнемо його створити –

заявив головний інженер американського підрозділу ispace Джеремі Фікс.

На борту модуля знаходиться міні-ровер Tenacious, виготовлений у Європі. Він оснащений високоякісною камерою та лопатою для збору місячного ґрунту, який буде передано NASA. Крім того, ровер доставить на поверхню Місяця мініатюрний червоний будиночок у шведському стилі, створений художником Мікаелем Генбергом.

Додатково

Посадка Resilience відбудеться в районі Mare Frigoris, відомому як "Море Холоду", який розташований у північній півкулі Місяця. Цей регіон обрано через відносно рівну поверхню та відсутність великих перешкод.

Довідка

Ispace – японська приватна компанія, заснована у 2010 році, яка займається розробкою місячних модулів та роверів. Її мета – сприяти розвитку комерційної діяльності на Місяці, включаючи видобуток ресурсів та створення інфраструктури для майбутніх місій.

Нагадаємо

Як повідомляли УНН, японський місячний посадковий модуль Resilience прибув на місячну орбіту на початку травня.

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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