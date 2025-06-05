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Частная японская миссия готовится к посадке на севере Луны

Киев • УНН

 • 586 просмотра

Японская компания ispace планирует вторую попытку посадки модуля Resilience на Луну 6 июня. На борту мини-ровер с камерой для NASA и миниатюрный домик.

Частная японская миссия готовится к посадке на севере Луны

Японская компания ispace готовится ко второй попытке посадки своего модуля на Луне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Phys.org.

Детали

Посадку лунного модуля Resilience в северном регионе Луны Ispace запланировала на пятницу, 6 июня.

Модуль Resilience, стартовавший в январе 2025 года с мыса Канаверал на ракете SpaceX, сейчас находится на орбите Луны. Это вторая миссия компании после неудачной попытки в 2023 году, когда первый аппарат потерпел крушение во время посадки.

Мы не пытаемся монополизировать рынок. Мы стремимся его создать –

заявил главный инженер американского подразделения ispace Джереми Фикс.

На борту модуля находится мини-ровер Tenacious, изготовленный в Европе. Он оснащен высококачественной камерой и лопатой для сбора лунного грунта, который будет передан NASA. Кроме того, ровер доставит на поверхность Луны миниатюрный красный домик в шведском стиле, созданный художником Микаэлем Генбергом.

Дополнительно

Посадка Resilience состоится в районе Mare Frigoris, известном как "Море Холода", который расположен в северном полушарии Луны. Этот регион выбран из-за относительно ровной поверхности и отсутствия крупных препятствий.

Справка

Ispace – японская частная компания, основанная в 2010 году, которая занимается разработкой лунных модулей и роверов. Ее цель – содействовать развитию коммерческой деятельности на Луне, включая добычу ресурсов и создание инфраструктуры для будущих миссий.

Напомним

Как сообщали УНН, японский лунный посадочный модуль Resilience прибыл на лунную орбиту в начале мая.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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