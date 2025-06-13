ПриватБанк призупинить платежі в ніч на 14 червня: технічні роботи

У ніч з 13 на 14 червня з 00:05 до 06:30 ПриватБанк проводитиме технічні роботи - у цей період усі платіжні операції, зокрема в банкоматах, терміналах самообслуговування та POS-терміналах, будуть недоступні. Про це повідомила підтримка ПриватБанку, пише УНН.

14 червня з 00:05 до 06:30 ми проводитимемо технічні роботи під час яких буде відсутня можливість проводити будь-які платежі, операції в банкоматах та терміналах самообслуговування також оплати в pos-терміналах - йдеться у повідомленні.

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