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ПриватБанк призупинить платежі в ніч на 14 червня: технічні роботи

Київ • УНН

 • 1086 перегляди

У ніч з 13 на 14 червня ПриватБанк тимчасово припинить всі платіжні операції з 00:05 до 06:30 через технічні роботи. Недоступними будуть банкомати, термінали та POS-термінали.

ПриватБанк призупинить платежі в ніч на 14 червня: технічні роботи

У ніч з 13 на 14 червня з 00:05 до 06:30 ПриватБанк проводитиме технічні роботи - у цей період усі платіжні операції, зокрема в банкоматах, терміналах самообслуговування та POS-терміналах, будуть недоступні. Про це повідомила підтримка ПриватБанку, пише УНН.

14 червня з 00:05 до 06:30 ми проводитимемо технічні роботи під час яких буде відсутня можливість проводити будь-які платежі, операції в банкоматах та терміналах самообслуговування також оплати в pos-терміналах 

- йдеться у повідомленні.

Українці стали активніше знімати готівку через банкомати вдома і за кордоном – НБУ20.05.25, 12:33 • 2506 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ТехнологіїФінанси
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