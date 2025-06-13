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ПриватБанк приостановит платежи в ночь на 14 июня: технические работы

Киев • УНН

 • 192 просмотра

В ночь с 13 на 14 июня ПриватБанк временно прекратит все платежные операции с 00:05 до 06:30 из-за технических работ. Недоступными будут банкоматы, терминалы и POS-терминалы.

ПриватБанк приостановит платежи в ночь на 14 июня: технические работы

В ночь с 13 на 14 июня с 00:05 до 06:30 ПриватБанк будет проводить технические работы - в этот период все платежные операции, в частности в банкоматах, терминалах самообслуживания и POS-терминалах, будут недоступны. Об этом сообщила поддержка ПриватБанка, пишет УНН.

14 июня с 00:05 до 06:30 мы будем проводить технические работы, во время которых будет отсутствовать возможность проводить любые платежи, операции в банкоматах и терминалах самообслуживания, а также оплаты в pos-терминалах 

- говорится в сообщении.

Украинцы стали активнее снимать наличные через банкоматы дома и за границей – НБУ20.05.25, 12:33 • 2504 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

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