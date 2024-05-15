Прикордонники зупинили штурм українських позицій під Бахмутом
Київ • УНН
російський наступ на Бахмутському напрямку був зупинений українськими прикордонниками, які знищили російські танки, бронетехніку та піхоту під час спроби штурму їхніх позицій.
Прикордонники зірвали наступ росіян на Бахмутському напрямку. Про це повідомили у Держприкордонслужбі, пише УНН.
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Повідомляється, що на світанку ворог намагався штурмувати позиції прикордонників бригади "Помста" за допомогою двох танків та пʼятьох БТР.
Ворожу колону зупинили, знищили танк-64, бтр-82 та близько 10 осіб російської піхоти. Ще частину – добили нічні бомбери та артилерія. Окупанти-представники категорії "ледь живих" втекли з поля бою
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