Пограничники остановили штурм украинских позиций под Бахмутом

Пограничники сорвали наступление россиян на Бахмутском направлении. Об этом сообщили в Госпогранслужбе, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что на рассвете враг пытался штурмовать позиции пограничников бригады "Помста" с помощью двух танков и пяти БТР.

Вражескую колонну остановили, уничтожили танк-64, бтр-82 и около 10 человек российской пехоты. Еще часть - добили ночные бомберы и артиллерия. Оккупанты-представители категории "едва живых" сбежали с поля боя - говорится в сообщении.

Напомним,

Президент Зеленский провел селекторное совещание, на котором обсудил ситуацию в Харьковской области, развертывание дополнительных сил и разведданные о передвижениях противника, а также перенос международных мероприятий в связи с ситуацией.