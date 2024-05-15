Пограничники остановили штурм украинских позиций под Бахмутом
Киев • УНН
российское наступление на Бахмутском направлении было остановлено украинскими пограничниками, которые уничтожили российские танки, бронетехнику и пехоту при попытке штурма их позиций.
Пограничники сорвали наступление россиян на Бахмутском направлении. Об этом сообщили в Госпогранслужбе, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что на рассвете враг пытался штурмовать позиции пограничников бригады "Помста" с помощью двух танков и пяти БТР.
Вражескую колонну остановили, уничтожили танк-64, бтр-82 и около 10 человек российской пехоты. Еще часть - добили ночные бомберы и артиллерия. Оккупанты-представители категории "едва живых" сбежали с поля боя
Напомним,
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