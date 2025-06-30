Прикордонники показали знищення двох російських гармат та шістьох окупантів під Вовчанськом
Київ • УНН
Дронарі бригади "Гарт" Державної прикордонної служби знищили дві ворожі гармати та шістьох загарбників на Вовчанському напрямку. Також було знешкоджено три автівки, які використовувалися для підвезення особового складу.
Дронарі бригади "Гарт" Державної прикордонної служби знищили під Вовчанськом дві російські гармати та шістьох загарбників. Відповідне відео оперативно-тактичного угруповання "Харків" оприлюднило оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця", повідормляє УНН.
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Зазначається, що розвідувально-ударні групи БпЛА бригади "Гарт" на Вовчанському напрямку виявили та знищили дві ворожі гармати Д-30 та МТ-12 "Рапіра", три автівки, які використовувалися для підвезення особового складу та боєкомплекту.
Також під час відпрацюванню по ворожих позиціях було знешкоджено шістьох окупантів
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На виставці в Києві продемонстровані уламки збитих російських дронів, включаючи балістичну ракету "Орєшнік" і оновлений "шахед" з штучним інтелектом та камерою. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відзначив наявність іноземних компонентів у російських ракетах і дронах.
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