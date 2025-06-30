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Прикордонники показали знищення двох російських гармат та шістьох окупантів під Вовчанськом

Київ • УНН

 • 392 перегляди

Дронарі бригади "Гарт" Державної прикордонної служби знищили дві ворожі гармати та шістьох загарбників на Вовчанському напрямку. Також було знешкоджено три автівки, які використовувалися для підвезення особового складу.

Прикордонники показали знищення двох російських гармат та шістьох окупантів під Вовчанськом

Дронарі бригади "Гарт" Державної прикордонної служби знищили під Вовчанськом дві російські гармати та шістьох загарбників. Відповідне відео оперативно-тактичного угруповання "Харків" оприлюднило оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця", повідормляє УНН.

Деталі

Зазначається, що розвідувально-ударні групи БпЛА бригади "Гарт" на Вовчанському напрямку виявили та знищили дві ворожі гармати Д-30 та МТ-12 "Рапіра", три автівки, які використовувалися для підвезення особового складу та боєкомплекту.

Також під час відпрацюванню по ворожих позиціях було знешкоджено шістьох окупантів

- розповіли прикордонники.

Нагадаємо

На виставці в Києві продемонстровані уламки збитих російських дронів, включаючи балістичну ракету "Орєшнік" і оновлений "шахед" з штучним інтелектом та камерою. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відзначив наявність іноземних компонентів у російських ракетах і дронах.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Вовчанськ
Державна прикордонна служба України
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