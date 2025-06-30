Пограничники показали уничтожение двух российских орудий и шестерых оккупантов под Волчанском

Дроны бригады "Гарт" Государственной пограничной службы уничтожили под Волчанском две российские пушки и шестерых захватчиков. Соответствующее видео оперативно-тактической группировки "Харьков" выложила оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица", сообщает УНН.

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Отмечается, что разведывательно-ударные группы БпЛА бригады "Гарт" на Волчанском направлении обнаружили и уничтожили две вражеские пушки Д-30 и МТ-12 "Рапира", три автомобиля, которые использовались для подвоза личного состава и боекомплекта.

Также во время отработки по вражеским позициям было уничтожено шестерых оккупантов - рассказали пограничники.

Напомним

На выставке в Киеве продемонстрированы обломки сбитых российских дронов, включая баллистическую ракету "Орешник" и обновленный "шахед" с искусственным интеллектом и камерой. Министр иностранных дел Андрей Сибига отметил наличие иностранных компонентов в российских ракетах и дронах.

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