Прикордонники показали, що зараз відбувається на кордоні з білоруссю

Самопроголошений президент олександр лукашенко під виглядом навчань стягує білоруські війська до кордону з Україною. У Держприкордонслужбі показали, що зараз відбувається на кордоні з білоруссю, передає УНН.

"лукашенко під виглядом навчань стягує білоруські війська до кордону з Україною. У відповідь прикордонники посилюють оборону на Чернігівщині", - зазначили в ДПСУ.

У Держприкордонслужбі опублікували відео у якому показали, що військові ДПСУ роблять для захисту кордону, яку активність фіксують з боку білорусі і як стежать за державним рубежем на суші, у повітрі та на воді.

Доповнення

25 серпня Міністерство закордонних справ України повідомило, що білорусь під приводом навчань стягує до кордону з Україною армію та військову техніку. Крім того фіксують найманців колишньої ПВК "Вагнер". У МЗС України закликали посадовців білорусі не робити трагічних для власної країни помилок під тиском москви та відвести війська.

Речник ДПСУ Андрій Демченко 27 серпня повідомляв, що Змін на кордоні з білоруссю не виявлено, також не фіксувалось нестандартних ситуацій.

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