Пограничники показали, что сейчас происходит на границе с беларусью

Самопровозглашенный президент александр лукашенко под видом учений стягивает белорусские войска к границе с Украиной. В Госпогранслужбе показали, что сейчас происходит на границе с беларусью, передает УНН.

"лукашенко под видом учений стягивает белорусские войска к границе с Украиной. В ответ пограничники усиливают оборону на Черниговщине", - отметили в ГПСУ.

В Госпогранслужбе опубликовали видео в котором показали, что военные ГПСУ делают для защиты границы, какую активность фиксируют со стороны беларуси и как следят за государственным рубежом на суше, в воздухе и на воде.

Дополнение

25 августа Министерство иностранных дел Украины сообщило, что беларусь под предлогом учений стягивает к границе с Украиной армию и военную технику. Кроме того фиксируют наемников бывшей ЧВК "вагнер". В МИД Украины призвали чиновников беларуси не делать трагических для собственной страны ошибок под давлением Москвы и отвести войска.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко 27 августа сообщал, что изменений на границе с беларусью не обнаружено, также не фиксировалось нестандартных ситуаций.

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