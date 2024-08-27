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Ситуація на кордоні з білоруссю не зазнала змін – Демченко

Ситуація на кордоні з білоруссю не зазнала змін – Демченко

Київ • УНН

 • 15038 перегляди

Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що на кордоні з білоруссю змін не зафіксовано. Проте білорусь залишається під впливом росії, тому напрямок вважається загрозливим.

Змін на кордоні з білоруссю не виявлено, також не фіксувалось нестандартних ситуацій. Про розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону у вівторок, передає кореспондент УНН.

На щастя, ситуація на кордоні з білоруссю змін не зазнала. Всі складові Сил оборони нашої країни повністю контролюють протяжність державного кордону з білоруссю. Нестандартних ситуацій або ж моментів, як виникали на нашому кордоні не фіксувалось

– сказав Демченко.

Він розповів, що у безпосередній близькості до кордону не фіксувалось переміщення білоруської техніки або особового складу.

Цей напрямок, як і раніше, є для нас загрозливим, адже білорусь залишається під впливом росії… Не можна виключати, що під виглядом навчань або ж під тиском росії білорусь концентрує певну кількість своїх підрозділів в глиб, на значній відстані від кордону

- розповів речник ДПСУ.

Демченко наголошує, що білорусь вже не вперше нагнітає ситуацію.

Нагадаємо

білорусь під приводом навчань стягує до кордону з Україною армію та військову техніку. Крім того, на її території фіксують найманців колишньої ПВК "вагнер". У МЗС України закликали посадовців білорусі не робити трагічних для власної країни помилок під тиском москви та відвести війська.

З боку білорусі дій щодо дестабілізації на кордоні з Україною за останній час не було - Демченко 23.08.24, 10:10 • 88621 перегляд

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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