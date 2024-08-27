Ситуация на границе с беларусью не претерпела изменений - Демченко

Изменений на границе с беларусью не обнаружено, также не фиксировалось нестандартных ситуаций. Об этом рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона во вторник, передает корреспондент УНН.

К счастью, ситуация на границе с беларусью изменений не претерпела. Все составляющие Сил обороны нашей страны полностью контролируют протяженность государственной границы с беларусью. Нестандартных ситуаций или же моментов, как возникали на нашей границе не фиксировалось - сказал Демченко.

Он рассказал, что в непосредственной близости к границе не фиксировалось перемещение белорусской техники или личного состава.

Это направление по-прежнему является для нас угрожающим, ведь беларусь остается под влиянием россии... Нельзя исключать, что под видом учений или под давлением россии беларусь концентрирует определенное количество своих подразделений в глубь, на значительном расстоянии от границы - рассказал представитель ГПСУ.

Демченко отмечает, что беларусь уже не впервые нагнетает ситуацию.

Напомним

беларусь под предлогом учений стягивает к границе с Украиной армию и военную технику. Кроме того, на ее территории фиксируют наемников бывшей ЧВК "вагнер". В МИД Украины призвали чиновников беларуси не делать трагических для собственной страны ошибок под давлением москвы и отвести войска.

З боку білорусі дій щодо дестабілізації на кордоні з Україною за останній час не було - Демченко