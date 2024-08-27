Ситуация на границе с беларусью не претерпела изменений - Демченко

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Кирби: обсуждение дальнобойных ударов по рф будет происходить частным образом

Кирби: обсуждение дальнобойных ударов по рф будет происходить частным образом

  •  113183 просмотра
Воздушные Силы: ракета над столицей

Воздушные Силы: ракета над столицей

  •  111164 просмотра
В Киеве прогремел взрыв

В Киеве прогремел взрыв

  •  110246 просмотра
Польша и союзники подняли авиацию из-за российских ракетных ударов по Украине

Польша и союзники подняли авиацию из-за российских ракетных ударов по Украине

  •  116895 просмотра
ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

  •  102100 просмотра
публикации
ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

  •  102100 просмотра
Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

  •  102111 просмотра
Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

  •  144789 просмотра
Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

  •  181184 просмотра
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
Эксклюзив

22 августа 2024, 10:13  •  375815 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Братья Галлахеры намекают на воссоединение Oasis

Братья Галлахеры намекают на воссоединение Oasis

  •  27214 просмотра
27 августа: День сала в Украине, Международный день бокса

27 августа: День сала в Украине, Международный день бокса

  •  41643 просмотра
26 августа: Международный день собак, День туалетной бумаги

26 августа: Международный день собак, День туалетной бумаги

26 августа 2024, 03:09  •  117539 просмотра
25 августа: День примирительного поцелуя, День шахтера в Украине

25 августа: День примирительного поцелуя, День шахтера в Украине

25 августа 2024, 03:03  •  112919 просмотра
24 августа: День Везувия, День рождения картофельных чипсов

24 августа: День Везувия, День рождения картофельных чипсов

24 августа 2024, 03:07  •  116446 просмотра
Актуальное
Ситуация на границе с беларусью не претерпела изменений - Демченко

Ситуация на границе с беларусью не претерпела изменений - Демченко

Киев  •  УНН

27 августа 2024, 07:07  •  10009 просмотра

Read in English

Представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что на границе с беларусью изменений не зафиксировано. Однако беларусь остается под влиянием россии, поэтому направление считается угрожающим.

Изменений на границе с беларусью не обнаружено, также не фиксировалось нестандартных ситуаций. Об этом рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона во вторник, передает корреспондент УНН.

К счастью, ситуация на границе с беларусью изменений не претерпела. Все составляющие Сил обороны нашей страны полностью контролируют протяженность государственной границы с беларусью. Нестандартных ситуаций или же моментов, как возникали на нашей границе не фиксировалось

- сказал Демченко.

Он рассказал, что в непосредственной близости к границе не фиксировалось перемещение белорусской техники или личного состава.

Это направление по-прежнему является для нас угрожающим, ведь беларусь остается под влиянием россии... Нельзя исключать, что под видом учений или под давлением россии беларусь концентрирует определенное количество своих подразделений в глубь, на значительном расстоянии от границы

- рассказал представитель ГПСУ.

Демченко отмечает, что беларусь уже не впервые нагнетает ситуацию.

Напомним

беларусь под предлогом учений стягивает к границе с Украиной армию и военную технику. Кроме того, на ее территории фиксируют наемников бывшей ЧВК "вагнер". В МИД Украины призвали чиновников беларуси не делать трагических для собственной страны ошибок под давлением москвы и отвести войска.

З боку білорусі дій щодо дестабілізації на кордоні з Україною за останній час не було - Демченко 23 августа 2024, 07:10 • 88319 просмотров

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Война
Эксклюзив
В Раде назвали основные требования, которые должны быть к кандидату на должность руководителя Фонда гарантирования вкладов
  •  12856 просмотра

В Раде назвали основные требования, которые должны быть к кандидату на должность руководителя Фонда гарантирования вкладов

Эксклюзив
Более 800 учебных заведений решили присоединиться к обновлению предмета "Защита Украины" - МОН
  •  20406 просмотра

Более 800 учебных заведений решили присоединиться к обновлению предмета "Защита Украины" - МОН

Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ
  •  102111 просмотра

Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

Эксклюзив
"Кинжал" и модернизированные ракеты "Х-101": директор КНИИСЭ Александр Рувин сообщил, чем враг бил по Украине 26 августа
  •  125617 просмотра

"Кинжал" и модернизированные ракеты "Х-101": директор КНИИСЭ Александр Рувин сообщил, чем враг бил по Украине 26 августа

Нардепу Дмитруку сообщили о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного
25 августа 2024, 14:15  •  166106 просмотра

Нардепу Дмитруку сообщили о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного

115 украинских защитников вернулись домой из плена - Зеленский
24 августа 2024, 11:00  •  189611 просмотра

115 украинских защитников вернулись домой из плена - Зеленский

Все необходимые услуги для участников боевых действий и членов семей погибших: в Броварах открыли Городской ветеранский центр (видео)
22 августа 2024, 17:36  •  164348 просмотра

Все необходимые услуги для участников боевых действий и членов семей погибших: в Броварах открыли Городской ветеранский центр (видео)

Эксклюзив
Следователей ГБР по делу главного юриста НБУ Зимы можно привлечь к ответственности за невыполнение решения суда - адвокат
22 августа 2024, 11:15  •  147229 просмотра

Следователей ГБР по делу главного юриста НБУ Зимы можно привлечь к ответственности за невыполнение решения суда - адвокат

Эксклюзив
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
22 августа 2024, 10:13  •  375815 просмотра

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Эксклюзив
Государственные банки ставят бизнесу более жесткие условия по реструктуризации кредитов, чем коммерческие - эксперт
22 августа 2024, 09:58  •  109896 просмотра

Государственные банки ставят бизнесу более жесткие условия по реструктуризации кредитов, чем коммерческие - эксперт

Популярные

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

  •  102100 просмотра
Польша и союзники подняли авиацию из-за российских ракетных ударов по Украине

Польша и союзники подняли авиацию из-за российских ракетных ударов по Украине

  •  116895 просмотра
В Киеве прогремел взрыв

В Киеве прогремел взрыв

  •  110246 просмотра
Воздушные Силы: ракета над столицей

Воздушные Силы: ракета над столицей

  •  111164 просмотра
Кирби: обсуждение дальнобойных ударов по рф будет происходить частным образом

Кирби: обсуждение дальнобойных ударов по рф будет происходить частным образом

  •  113183 просмотра

Публикации

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

  •  102100 просмотра
Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

  •  102111 просмотра
Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

  •  144789 просмотра
Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

  •  181184 просмотра
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
Эксклюзив

22 августа 2024, 10:13  •  375815 просмотра

Война

Сирский обсудил с генералом Бундесвера усиление ПВО

Сирский обсудил с генералом Бундесвера усиление ПВО

  •  1062 просмотра
Китай назвал «незаконными и односторонними» санкции США из-за войны в Украине

Китай назвал «незаконными и односторонними» санкции США из-за войны в Украине

  •  3679 просмотра
Последствия самой масштабной атаки рф на энергетику устраняют, жесткие графики с 15:00 до 21 часа - Укрэнерго

Последствия самой масштабной атаки рф на энергетику устраняют, жесткие графики с 15:00 до 21 часа - Укрэнерго

  •  4313 просмотра
Количество жертв ночной атаки рф на Запорожье возросло до трех: в больнице умерла пожилая женщина

Количество жертв ночной атаки рф на Запорожье возросло до трех: в больнице умерла пожилая женщина

  •  6089 просмотра
Поврежденный из-за удара рф дом в Луцке планируют восстановить до зимы - городской голова

Поврежденный из-за удара рф дом в Луцке планируют восстановить до зимы - городской голова

  •  13053 просмотра

политика

Стефанчук о Бюджете-2025: бюджетный процесс стартует в сентябре, ожидаются тяжелые решения

Стефанчук о Бюджете-2025: бюджетный процесс стартует в сентябре, ожидаются тяжелые решения

  •  16 просмотра
Сирский обсудил с генералом Бундесвера усиление ПВО

Сирский обсудил с генералом Бундесвера усиление ПВО

  •  1062 просмотра
Китай назвал «незаконными и односторонними» санкции США из-за войны в Украине

Китай назвал «незаконными и односторонними» санкции США из-за войны в Украине

  •  3679 просмотра
В Раде назвали основные требования, которые должны быть к кандидату на должность руководителя Фонда гарантирования вкладов

В Раде назвали основные требования, которые должны быть к кандидату на должность руководителя Фонда гарантирования вкладов
Эксклюзив

  •  12866 просмотра
Госпогранслужба проводит проверку на границе, чтобы выяснить, каким образом Дмитрук покинул Украину

Госпогранслужба проводит проверку на границе, чтобы выяснить, каким образом Дмитрук покинул Украину

  •  22582 просмотра

Война

Сирский обсудил с генералом Бундесвера усиление ПВО

Сирский обсудил с генералом Бундесвера усиление ПВО

  •  1062 просмотра
Китай назвал «незаконными и односторонними» санкции США из-за войны в Украине

Китай назвал «незаконными и односторонними» санкции США из-за войны в Украине

  •  3679 просмотра
Последствия самой масштабной атаки рф на энергетику устраняют, жесткие графики с 15:00 до 21 часа - Укрэнерго

Последствия самой масштабной атаки рф на энергетику устраняют, жесткие графики с 15:00 до 21 часа - Укрэнерго

  •  4313 просмотра
Количество жертв ночной атаки рф на Запорожье возросло до трех: в больнице умерла пожилая женщина

Количество жертв ночной атаки рф на Запорожье возросло до трех: в больнице умерла пожилая женщина

  •  6089 просмотра
Поврежденный из-за удара рф дом в Луцке планируют восстановить до зимы - городской голова

Поврежденный из-за удара рф дом в Луцке планируют восстановить до зимы - городской голова

  •  13053 просмотра

политика

Стефанчук о Бюджете-2025: бюджетный процесс стартует в сентябре, ожидаются тяжелые решения

Стефанчук о Бюджете-2025: бюджетный процесс стартует в сентябре, ожидаются тяжелые решения

  •  16 просмотра
Сирский обсудил с генералом Бундесвера усиление ПВО

Сирский обсудил с генералом Бундесвера усиление ПВО

  •  1062 просмотра
Китай назвал «незаконными и односторонними» санкции США из-за войны в Украине

Китай назвал «незаконными и односторонними» санкции США из-за войны в Украине

  •  3679 просмотра
В Раде назвали основные требования, которые должны быть к кандидату на должность руководителя Фонда гарантирования вкладов

В Раде назвали основные требования, которые должны быть к кандидату на должность руководителя Фонда гарантирования вкладов
Эксклюзив

  •  12866 просмотра
Госпогранслужба проводит проверку на границе, чтобы выяснить, каким образом Дмитрук покинул Украину

Госпогранслужба проводит проверку на границе, чтобы выяснить, каким образом Дмитрук покинул Украину

  •  22582 просмотра

Новости Бизнеса

Хорошие стоматологические клиники в Киеве: как сделать правильный выбор

Хорошие стоматологические клиники в Киеве: как сделать правильный выбор

  •  3009 просмотра
В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

21 августа 2024, 15:29  •  115808 просмотра
ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

21 августа 2024, 06:59  •  116584 просмотра

Экономика

Стефанчук о Бюджете-2025: бюджетный процесс стартует в сентябре, ожидаются тяжелые решения

Стефанчук о Бюджете-2025: бюджетный процесс стартует в сентябре, ожидаются тяжелые решения

  •  16 просмотра
Последствия самой масштабной атаки рф на энергетику устраняют, жесткие графики с 15:00 до 21 часа - Укрэнерго

Последствия самой масштабной атаки рф на энергетику устраняют, жесткие графики с 15:00 до 21 часа - Укрэнерго

  •  4313 просмотра
Курс валют на 27 августа: НБУ снизил курс гривны

Курс валют на 27 августа: НБУ снизил курс гривны

  •  14466 просмотра
ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

  •  102104 просмотра
В Киеве завтра 50-70% потребителей останутся одновременно без света – гендиректор Yasno Коваленко

В Киеве завтра 50-70% потребителей останутся одновременно без света – гендиректор Yasno Коваленко

  •  48123 просмотра

Киев

Более 800 учебных заведений решили присоединиться к обновлению предмета "Защита Украины" - МОН

Более 800 учебных заведений решили присоединиться к обновлению предмета "Защита Украины" - МОН
Эксклюзив

  •  20406 просмотра
Очередная атака рф на Киев: показали последствия

Очередная атака рф на Киев: показали последствия

  •  22153 просмотра
Вокруг Киева ночью уничтожили около 15 дронов и несколько ракет, без жертв и разрушений - КГВА

Вокруг Киева ночью уничтожили около 15 дронов и несколько ракет, без жертв и разрушений - КГВА

  •  24386 просмотра
Жара до 34° и местами грозы: прогноз погоды на сегодня

Жара до 34° и местами грозы: прогноз погоды на сегодня

  •  18128 просмотра
Уточнение по Киеву: в Деснянском районе обломки ракет вызвали пожар в лесопарковой зоне, без жертв

Уточнение по Киеву: в Деснянском районе обломки ракет вызвали пожар в лесопарковой зоне, без жертв

  •  31276 просмотра