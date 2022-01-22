Проїхав на червоне світло: Арнольд Шварценеггер потрапив у ДТП, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. У Лос-Анджелесі кіноактор, ексгубернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер потрапив у ДТП. Його позашляховик GMC Yukon врізався в легковий автомобіль Toyota Prius за кілька кілометрів від будинку знаменитості. Про це повідомляє УНН з посиланням на TMZ.
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Позашляховик Шварценеггера GMC Yukon врізався в легковий автомобіль Toyota Prius за кілька кілометрів від будинку знаменитості. Від удару машина актора стала одним колесом на капоті легкового автомобіля. Шварценеггер не постраждав, жінка у легковому автомобілі отримала травму голови та була госпіталізована.
За даними поліції, актор проїхав на червоне світло.