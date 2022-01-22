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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 20623 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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Проїхав на червоне світло: Арнольд Шварценеггер потрапив у ДТП, є постраждалі

Проїхав на червоне світло: Арнольд Шварценеггер потрапив у ДТП, є постраждалі

Київ • УНН

 • 55841 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. У Лос-Анджелесі кіноактор, ексгубернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер потрапив у ДТП. Його позашляховик GMC Yukon врізався в легковий автомобіль Toyota Prius за кілька кілометрів від будинку знаменитості. Про це повідомляє УНН з посиланням на TMZ.

Деталі 

Позашляховик Шварценеггера GMC Yukon врізався в легковий автомобіль Toyota Prius за кілька кілометрів від будинку знаменитості. Від удару машина актора стала одним колесом на капоті легкового автомобіля. Шварценеггер не постраждав, жінка у легковому автомобілі отримала травму голови та була госпіталізована.

За даними поліції, актор проїхав на червоне світло.

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