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Проводили ідентифікацію фрагментів тіл: у ДСНС пояснили, чому змінилась інформація про кількість загиблих дітей у Броварах

Київ • УНН

 • 555232 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. У ДСНС пояснили, чому інформація про кількість загиблих дітей у Броварах змінилась, передає УНН

Проводили ідентифікацію фрагментів тіл: у ДСНС пояснили, чому змінилась інформація про кількість загиблих дітей у Броварах

Цитата

"Нацполіція проводила ідентифікацію фрагментів тіл. Саме тому кількість загиблих зменшилась", - повдіомили у ДСНС.

Додамо 

Станом на 14:00 рятувальники повідомили, що "виявлено 17 загиблих осіб, з них 4 дитини та 9 осіб, які перебували на борту. Травмовано 25 осіб (з них 11 дітей), яких госпіталізовано до лікарень (інформація уточнюється)".

А вже о 15:00 з'явилась уточнена інформація про те, що "після проведення ідентифікації, на місці падіння вертольоту виявлено 14 загиблих осіб, з них 1 дитина та 9 осіб, які перебували на борту".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На місці авіакатастрофи у Броварах завершили пошуково-рятувальні роботи

Раніше

18 січня у Броварах поруч з дитсадком та житловим будинком впав гелікоптер ДСНС. На борту було керівництво МВС у складі опергрупи з 6 людей, а також 3 члени екіпажу.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що серед загиблих в авіакатастрофі у Броварах міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович.

СБУ відкрила провадження, виокремила три версії.

Національна поліція України закликає очевидців авіакатастрофи у Броварах звернутися на спецлінію 102 або підійти до будь-якого поліцейського, який працює зараз на місці події.

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