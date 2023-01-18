Проводили ідентифікацію фрагментів тіл: у ДСНС пояснили, чому змінилась інформація про кількість загиблих дітей у Броварах
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. У ДСНС пояснили, чому інформація про кількість загиблих дітей у Броварах змінилась, передає УНН.
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"Нацполіція проводила ідентифікацію фрагментів тіл. Саме тому кількість загиблих зменшилась", - повдіомили у ДСНС.
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Станом на 14:00 рятувальники повідомили, що "виявлено 17 загиблих осіб, з них 4 дитини та 9 осіб, які перебували на борту. Травмовано 25 осіб (з них 11 дітей), яких госпіталізовано до лікарень (інформація уточнюється)".
А вже о 15:00 з'явилась уточнена інформація про те, що "після проведення ідентифікації, на місці падіння вертольоту виявлено 14 загиблих осіб, з них 1 дитина та 9 осіб, які перебували на борту".
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Раніше
18 січня у Броварах поруч з дитсадком та житловим будинком впав гелікоптер ДСНС. На борту було керівництво МВС у складі опергрупи з 6 людей, а також 3 члени екіпажу.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що серед загиблих в авіакатастрофі у Броварах міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович.
СБУ відкрила провадження, виокремила три версії.
Національна поліція України закликає очевидців авіакатастрофи у Броварах звернутися на спецлінію 102 або підійти до будь-якого поліцейського, який працює зараз на місці події.