Проводили идентификацию фрагментов тел: в ГСЧС объяснили, почему изменилась информация о количестве погибших детей в Броварах

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"Нацполиция проводила идентификацию фрагментов тел. Именно поэтому количество погибших уменьшилось", - сообщили в ГСЧС.

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По состоянию на 14:00 спасатели сообщили, что "обнаружено 17 погибших, из них 4 ребенка и 9 человек, которые находились на борту. Травмированы 25 человек (из них 11 детей), которые госпитализированы в больницы (информация уточняется)".

А уже в 15:00 появилась уточненная информация о том, что "после проведения идентификации, на месте падения вертолета обнаружено 14 погибших, из них 1 ребенок и 9 человек, находившихся на борту".

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Ранее

18 января в Броварах рядом с детсадом и жилым домом упал вертолет ГСЧС. На борту было руководство МВД в составе опергруппы из 6 человек, а также 3 члена экипажа.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что среди погибших в авиакатастрофе в Броварах министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.

СБУ открыла производство, выделила три версии.

Национальная полиция Украины призывает очевидцев авиакатастрофы в Броварах обратиться на спецлинию 102 или подойти к любому полицейскому, который работает сейчас на месте происшествия.