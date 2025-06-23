Проти росії варто було б діяти так само, як проти Ірану: у ЦПД відреагували на нічний удар по Києву

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко відреагував на масований удар по Києву, зазначивши, що рф та Іран "майже немає" різниці. Він заявив про необхідність діяти проти росії так само, як і проти Ірану. Про це він повідомив у Telegram, пише УНН.

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"Знову в будинок, знову вбили простих людей", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Коваленко зазначив, що різниці між рф та Іраном майже немає.

За його словами, одні терористи мають ядерну зброю, якою лякають світ, а інші - не встигли її зробити.

"Але проти росії варто було б діяти так само, як проти Ірану", - додав керівник ЦПД.

Доповнення

Кількість загиблих внаслідок нічної атаки рф на Київ, 23 червня, зросла до 6 осіб. Про це повідомили у ДСНС у понеділок.

Нагадаємо

Київ зазнав чергового обстрілу БпЛА та балістики в ніч на 23 червня, ДСНС ліквідовувала наслідки на кількох локаціях. Пошкоджено багатоповерхівку та бізнес-центри, є пожежі. Врятовано 7 людей.