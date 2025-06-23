Против россии следовало бы действовать так же, как против Ирана: в ЦПД отреагировали на ночной удар по Киеву

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко отреагировал на массированный удар по Киеву, отметив, что рф и Иран "почти нет" разницы. Он заявил о необходимости действовать против россии так же, как и против Ирана. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Снова в дом, снова убили простых людей", - написал он в своем Telegram-канале.

Коваленко отметил, что разницы между рф и Ираном почти нет.

По его словам, одни террористы имеют ядерное оружие, которым пугают мир, а другие - не успели его сделать.

"Но против россии стоило бы действовать так же, как против Ирана", - добавил руководитель ЦПД.

Дополнение

Число погибших в результате ночной атаки рф на Киев, 23 июня, возросло до 6 человек. Об этом сообщили в ГСЧС в понедельник.

Напомним

Киев подвергся очередному обстрелу БпЛА и баллистики в ночь на 23 июня, ГСЧС ликвидировала последствия на нескольких локациях. Поврежден многоэтажный дом и бизнес-центры, есть пожары. Спасены 7 человек.