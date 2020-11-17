Протести під Радою: мітингувальники ламають паркан, відбуваються сутички з поліцією
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. У столиці біля будівлі Верховної Ради продовжує відбуватися акція протесту "SaveФОП". Наразі у поліції заявили про сутички та намагання протестувальниками зламати паркан біля території ВР. Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва, передає УНН.
"Учасники масових заходів почали ламати паркан аби пройти на охоронювану територію. У результаті виникли короткотривалі сутички. Наразі затриманих немає. Інформація про потерпілих уточнюється", - повідомили у пресслужбі поліції Києва.
Правоохоронці зазначають, що втрутилися у ситуацію та відтіснили мітингувальників для відновлення правопорядку.
Додамо, що у поліції Києва наголошують, що діям кожного з учасників, які вдалися до провокацій та вчинення правопорушень, буде надана правова оцінка.
"Закликаємо учасників заходу та їх організаторів негайно припинити вчиняти протиправні дії. Поліцейські у межах своїх повноважень присікатимуть будь-які прояви порушення вимог чинного законодавства та притягуватимуть винних осіб до відповідальності", - підсумували правоохоронці.
Нагадаємо, що у столиці біля будівлі Верховної Ради другий день поспіль відбувається акція протесту "SaveФОП".
Наразі затримано одного учасника мітингу - чоловіка з Тернопільської області.
Зазначимо, що учасники акції вимагають скасування "карантину вихідного дня", а також виступають за відстрочку введення обов’язкового використання касових апаратів.
Як повідомлялося раніше в УНН, сьогодні парламентарі не ухвалили за основу законопроект щодо відтермінування касових апаратів для ФОПів. За відповідний законопроект проголосували 17 народних депутатів України, чого не вистачило для його ухвалення. Проти ж - проголосували 228 нардепів.