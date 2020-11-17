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Протесты под Радой: митингующие ломают забор, происходят столкновения с полицией

Протесты под Радой: митингующие ломают забор, происходят столкновения с полицией

Киев  •  УНН

 • 32717 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. В столице у здания Верховной Рады продолжает происходить акция протеста "SaveФОП". Сейчас в полиции заявили о столкновениях и попытках протестующими сломать забор возле территории ВР. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева, передает УНН.

"Участники массовых мероприятий начали ломать забор чтобы пройти на охраняемую территорию. В результате возникли кратковременные стычки. Сейчас задержанных нет. Информация о пострадавших уточняется", - сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Правоохранители отмечают, что вмешались в ситуацию и оттеснили митингующих для восстановления правопорядка.

Добавим, что в полиции Киева отмечают, что действиям каждого из участников, которые прибегли к провокациям и совершению правонарушений, будет дана правовая оценка.

"Призываем участников мероприятия и их организаторов немедленно прекратить совершать противоправные действия. Полицейские в пределах своих полномочий будут пресекать любые проявления нарушения требований действующего законодательства и привлекать виновных лиц к ответственности", - подытожили правоохранители.

Напомним, что в столице у здания Верховной Рады второй день подряд проходит акция протеста "SaveФОП".

В настоящее время задержан один участник митинга - мужчины из Тернопольской области.

Отметим, что участники акции требуют отмены "карантина выходного дня", а также выступают за отсрочку введения обязательного использования кассовых аппаратов.

Как сообщалось ранее в УНН, сегодня парламентарии не приняли за основу законопроект об отсрочке кассовых аппаратов для ФЛП. За соответствующий законопроект проголосовали 17 народных депутатов Украины, чего не хватило для его принятия. Против же - проголосовали 228 нардепов.

Украинские Национальные Новости

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