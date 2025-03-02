Прощена неділя 2025: традиції, обряди та духовне очищення напередодні Великого посту
Київ • УНН
2 березня 2025 року православні християни відзначатимуть Прощену неділю перед Великим постом. День передбачає особливі традиції прощення, духовного очищення та примирення між людьми.
Сьогодні, 2 березня, в Україні відзначається Прощена неділя, що означає завершення Масного тижня і початок Великого посту, пише УНН.
Прощена неділя — це важливе свято в християнській традиції, яке відзначають напередодні Великого посту. У 2025 році вона припадає на 2 березня.
Історія цього свята бере початок із давніх часів. За церковними переказами, монахи палестинської лаври Святого Сави перед початком Великого посту вирушали в пустелю для молитов і самотності. Через те, що це була небезпечна і важка подорож, монахи перед відходом просили один у одного прощення, щоб вирушити з чистим серцем. Цю традицію зберегли й сучасні храми, де відбувається Чин прощення — важливий обряд цього дня. Тож так виникла традиція у цей день — просити вибачення у найближчих людей.
Весняні свята 2025: від 8 березня до Дня матері - коли і що святкуємо28.02.25, 11:20 • 433503 перегляди
Чин прощення — особливий образ у Прощену неділю, коли священник просить прощення у вірян за всі образи, як свідомі, так і несвідомі. Віряни також просять прощення один у одного. Після цього прийнято обмінюватися поцілунками або ж обіймами, в знак примирення.
Цей день — можливість звернутися до близьких, друзів і колег із проханням прощення. За традиціями, в цей день заведено казати "Пробач мене".
А от у відповідь прийнято говорити: "Бог простить, і я прощаю".
Також, це час для внутрішнього очищення та відпущення минулих образ.
Головні традиції та заборони у Прощену неділю
Прощення та очищення: Уникайте накопичення образ і негативних думок. Не сваріться, не провокуйте конфлікти.
- Прощення через молитву: Православні християни намагаються в цей день очистити своє серце через молитву і духовне очищення, просячи Бога дарувати прощення за всі скоєні гріхи.
- Духовне відновлення: Допомагайте тим, хто цього потребує, надавайте підтримку рідним.
- Пост та здоров’я: Не модна переїдати та зловживати алкоголем. Крім того, не можна влаштовувати гучних святкувань.
- Чистота серця: Важливо відпустити минулі образи і очистити своє серце перед початком Великого посту.
- Зустріч весни: Оскільки прощена неділя завершувала святкування Масної, цей день також символізує прощання з зимою і зустріч весни.
Прощена неділя — це день для очищення та духовного відновлення, щоб з чистою душею розпочати Великий піст і пройти його з благословенням та внутрішнім спокоєм.
Рада встановила Національний день молитви12.02.25, 12:46 • 114306 переглядiв