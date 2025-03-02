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Прощена неділя 2025: традиції, обряди та духовне очищення напередодні Великого посту

Київ • УНН

 • 127155 перегляди

2 березня 2025 року православні християни відзначатимуть Прощену неділю перед Великим постом. День передбачає особливі традиції прощення, духовного очищення та примирення між людьми.

Прощена неділя 2025: традиції, обряди та духовне очищення напередодні Великого посту

Сьогодні, 2 березня, в Україні відзначається Прощена неділя, що означає завершення Масного тижня і початок Великого посту, пише УНН.

Прощена неділя — це важливе свято в християнській традиції, яке відзначають напередодні Великого посту. У 2025 році вона припадає на 2 березня. 

Історія цього свята бере початок із давніх часів. За церковними переказами, монахи палестинської лаври Святого Сави перед початком Великого посту вирушали в пустелю для молитов і самотності. Через те, що це була небезпечна і важка подорож, монахи перед відходом просили один у одного прощення, щоб вирушити з чистим серцем. Цю традицію зберегли й сучасні храми, де відбувається Чин прощення — важливий обряд цього дня. Тож так виникла традиція у цей день — просити вибачення у найближчих людей.

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 Чин прощення — особливий образ у Прощену неділю, коли священник просить прощення у вірян за всі образи, як свідомі, так і несвідомі. Віряни також просять прощення один у одного. Після цього прийнято обмінюватися поцілунками або ж обіймами, в знак примирення.

Цей день — можливість звернутися до близьких, друзів і колег із проханням прощення. За традиціями, в цей день заведено казати "Пробач мене".

А от у відповідь прийнято говорити: "Бог простить, і я прощаю". 

Також, це час для внутрішнього очищення та відпущення минулих образ.

Головні традиції та заборони у Прощену неділю 

Прощення та очищення: Уникайте накопичення образ і негативних думок. Не сваріться, не провокуйте конфлікти.

  • Прощення через молитву: Православні християни намагаються в цей день очистити своє серце через молитву і духовне очищення, просячи Бога дарувати прощення за всі скоєні гріхи.
    • Духовне відновлення: Допомагайте тим, хто цього потребує, надавайте підтримку рідним.
      • Пост та здоров’я: Не модна переїдати та зловживати алкоголем. Крім того, не можна влаштовувати гучних святкувань.
        • Чистота серця: Важливо відпустити минулі образи і очистити своє серце перед початком Великого посту.
          • Зустріч весни: Оскільки прощена неділя завершувала святкування Масної, цей день також символізує прощання з зимою і зустріч весни.

            Прощена неділя — це день для очищення та духовного відновлення, щоб з чистою душею розпочати Великий піст і пройти його з благословенням та внутрішнім спокоєм.

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