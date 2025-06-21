Пропагандисти рф ширять фейк про затримання поляків в Україні: в ЦПД відреагували

російські пропагандисти поширюють черговий фейк про "затримання поляків" в Україні нібито за "володіння польськими національними символами". Ця дезінформація поширюється з метою посіяти розбрат між Україною і сусідніми державами, пише УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації.

У відео стверджується, що СБУ нібито затримала двох громадян Польщі за наявність картки з текстом польського гімну та символікою повстанців, які боролися за незалежність Польщі. Мовляв, їх звинуватили у "порушенні цілісності українських територій" та "поширенні сепаратистських ідей - говориться у повідомленні.

В ЦПД зазначили, що ця дезінформація спрямована на дискредитацію України та розпалювання ворожнечі.

Насправді це чергова постановка, спрямована на дискредитацію України та розпалювання ворожнечі між українцями й поляками. Центр верифікував інформацію в СБУ і встановив, що жодних подібних затримань не відбувалося - зазначили в ЦПД.

Також експерти ЦПД вказали на низку факторів, які свідчать, що відео є постановкою.

Постановочне відео виконано у кращій якості, ніж попередні фейки. Проте на його фальсифікацію вказують такі ознаки: логотип СБУ зміщений і скопійований; у кадрі присутні елементи, нетипові для офіційного відео затримань СБУ; сцена затримання виглядає зрежисованою, "затриманий" лежить на землі, поруч із ним - троє "спецпризначенців" та оператор - пояснили в ЦПД.

Також зазначається, що цей фейк є частиною ворожої кампанії з дезінформації України, мета якої — посіяти розбрат із сусідніми державами.

Доповнення

СБУ затримала шістьох проросійських інтернет-агітаторів у різних регіонах України, які виправдовували агресію рф та закликали до насильницької зміни влади. Серед них колишній пропагандист, фітнес-тренер та іноземець, що поширювали фейки та прославляли окупантів у соцмережах.