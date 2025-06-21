Пропагандисты рф распространяют фейк о задержании поляков в Украине: в ЦПД отреагировали

российские пропагандисты распространяют очередной фейк о "задержании поляков" в Украине якобы за "владение польскими национальными символами". Эта дезинформация распространяется с целью посеять рознь между Украиной и соседними государствами, пишет УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

В видео утверждается, что СБУ якобы задержала двух граждан Польши за наличие карточки с текстом польского гимна и символикой повстанцев, боровшихся за независимость Польши. Мол, их обвинили в "нарушении целостности украинских территорий" и "распространении сепаратистских идей - говорится в сообщении.

В ЦПД отметили, что эта дезинформация направлена на дискредитацию Украины и разжигание вражды.

На самом деле это очередная постановка, направленная на дискредитацию Украины и разжигание вражды между украинцами и поляками. Центр верифицировал информацию в СБУ и установил, что никаких подобных задержаний не происходило - отметили в ЦПД.

Также эксперты ЦПД указали на ряд факторов, свидетельствующих, что видео является постановкой.

Постановочное видео выполнено в лучшем качестве, чем предыдущие фейки. Однако на его фальсификацию указывают такие признаки: логотип СБУ смещен и скопирован; в кадре присутствуют элементы, нетипичные для официального видео задержаний СБУ; сцена задержания выглядит срежиссированной, "задержанный" лежит на земле, рядом с ним - трое "спецназовцев" и оператор - объяснили в ЦПД.

Также отмечается, что этот фейк является частью враждебной кампании по дезинформации Украины, цель которой — посеять рознь с соседними государствами.

Дополнение

СБУ задержала шестерых пророссийских интернет-агитаторов в разных регионах Украины, которые оправдывали агрессию рф и призывали к насильственной смене власти. Среди них бывший пропагандист, фитнес-тренер и иностранец, распространявшие фейки и прославлявшие оккупантов в соцсетях.