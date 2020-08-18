Прокуратура США оголосила звинувачення у вбивстві учасника культового хіп-хоп-гурту Run DMC

“Прокуратура Східного округу Нью-Йорка сьогодні оприлюднила обвинувальний висновок з 10 пунктів щодо Рональда Вашингтона і Карла Джордана-молодшого. Вони звинувачуються у вбивстві 30 жовтня 2002 року Джейсона Майзелла, відомого також під творчим псевдонімом Джем Майстер Джей, члена знаменитого хіп-хоп — гурту Run-DMC. Кожен відповідач звинувачується у вбивстві, в розповсюдженні наркотиків і незаконному носінні вогнепальної зброї в зв’язку з убивством Майзелла в його студії звукозапису в Холліс, нью-йоркському районі Квінс”, — йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті прокуратури.

За її даними, 36-річний Джордан і 56-річний Вашингтон взяті під варту в понеділок в Нью-Йорку. Кожному з них загрожує від 20 років в’язниці до довічного позбавлення волі. Мотивом вбивства послужили майже 10 кг кокаїну, куплених Майзеллом на Середньому Заході і призначених для поширення Вашингтоном в штаті Меріленд.

Гурт Run-DMC був заснований Джозефом Сіммонсом і Деррілом Макденіелсом, до яких пізніше приєднався Майзелл, у 1983 році. Колектив записав сім студійних альбомів, які розійшлися тиражем більше 20 млн екземплярів. Назва гурту була внесена в почесні списки Залу слави рок-н-ролу в 2009 році. Run-DMC знаменита відеокліпом з спільним виконанням композиції “Walk This Way” з рок-гуртом Aerosmith. Сіммонс, Макденіелс і Майзелл сприяли зростанню популярності репу і встановили моду на фетрові капелюхи, вільні куртки з джинсами і кросівки фірми Adidas без шнурків.

Не менш відомими синглами стали “It’s Like That”, “It’s Tricky” і “Rock Box”. Альбоми “Run-DMC” (1984 року), “King of Rock” (1985 року) і “Raising Hell” (1986 року) — неодноразово включалися виданнями Rolling Stone і NME в список кращих альбомів в історії музики.

Гурт оголосив про свій розпад після вбивства Майзелла.