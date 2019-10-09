Прокуратура Нью-Йорка може допитати колишнього юриста Трампа Майкла Коена
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Колишній юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коен, який перебуває у в'язниці, може бути тимчасово переведений в Нью-Йорк для надання свідчень у прокуратурі штату. Про це повідомила у вівторок телекомпанія CNN з посиланням на джерело в американських правоохоронних органах, передає УНН.
За даними телекомпанії, можлива зустріч Коена з прокурорами повинна відбутися до кінця поточного місяця. Очікується, що колишній юрист Трампа виступить перед головним радником прокурора округу Нью-Йорк (знаходиться в однойменному штаті) Сайруса Венса, а також керівником відділу по боротьбі з економічними злочинами. Про те, чи буде на опитуванні присутній сам Венс, невідомо.
У серпні ряд юристів під керівництвом Венса вже опитували Коена в рамках розслідування щодо групи компаній Trump Organization. Це сталося через нетривалий час після того, як було відновлено розслідування відносно керівництва Trump Organization.
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Нагадаємо, Коен в грудні 2018 року був засуджений до трьох років тюремного ув’язнення за низку злочинів, включаючи ухилення від сплати податків, порушення правил фінансування передвиборної кампанії, махінації в банківській сфері і надання неправдивих відомостей фінансовим організаціям США. Порушення правил фінансування виразилося в нецільовому використанні коштів, виділених на передвиборну боротьбу. Їх частка була виплачена за мовчання двом жінкам, які стверджують, що Трамп в минулому вступав з ними у позашлюбний зв’язок. Йдеться про експорноактрису Стефані Кліффорд і колишню фотомодель Карен Макдугал.
Нагадаємо, суд зобов’язав Трампа передати прокуратурі свої податкові декларації за 8 років.