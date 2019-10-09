Прокуратура Нью-Йорка может допросить бывшего юриста Трампа Майкла Коэна
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Бывший юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн, находящийся в тюрьме, может быть временно переведен в Нью-Йорк для дачи показаний в прокуратуре штата. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на источник в американских правоохранительных органах, передает УНН.
По данным телекомпании, возможная встреча Коэна с прокурорами должна состояться до конца текущего месяца. Ожидается, что бывший юрист Трампа выступит перед главным советником прокурора округа Нью-Йорк (находится в одноименном штате) Сайруса Вэнса, а также руководителем отдела по борьбе с экономическими преступлениями. О том, будет ли на опросе присутствовал сам Вэнс, неизвестно.
В августе ряд юристов под руководством Вэнса уже опрашивали Коэна в рамках расследования в отношении группы компаний Trump Organization. Это произошло спустя непродолжительное время после того, как было возобновлено расследование в отношении руководства Trump Organization.
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Напомним, Коэн в декабре 2018 года был приговорен к трем годам тюремного заключения за ряд преступлений, включая уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и предоставление ложных сведений финансовым организациям США. Нарушение правил финансирования выразилось в нецелевом использовании средств, выделенных на предвыборную борьбу. Их доля была выплачена за молчание двум женщинам, которые утверждают, что Трамп в прошлом вступал с ними в внебрачную связь. Речь идет про экс-порноактрису Стефани Клиффорд и бывшую фотомодель Карен Макдугал.
Напомним, суд обязал Трампа передать прокуратуре свои налоговые декларации за 8 лет.