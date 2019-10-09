Прокуратура Нью-Йорка может допросить бывшего юриста Трампа Майкла Коэна

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
08:48 • 30542 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 57728 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 66738 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 112780 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 168817 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 162171 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 215527 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 201363 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 437936 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 233655 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+6°
3.1м/с
53%
Популярные новости

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

6 апреля, 03:30 • 49698 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

6 апреля, 03:51 • 46733 просмотра

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

08:19 • 47631 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

08:59 • 29930 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

10:08 • 21505 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 196518 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 181526 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 267992 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 437957 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 539645 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 112827 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 61212 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 58863 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 65074 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 95415 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Прокуратура Нью-Йорка может допросить бывшего юриста Трампа Майкла Коэна

Киев • УНН

 • 9618 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Бывший юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн, находящийся в тюрьме, может быть временно переведен в Нью-Йорк для дачи показаний в прокуратуре штата. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на источник в американских правоохранительных органах, передает УНН.

Прокуратура Нью-Йорка может допросить бывшего юриста Трампа Майкла Коэна

По данным телекомпании, возможная встреча Коэна с прокурорами должна состояться до конца текущего месяца. Ожидается, что бывший юрист Трампа выступит перед главным советником прокурора округа Нью-Йорк (находится в одноименном штате) Сайруса Вэнса, а также руководителем отдела по борьбе с экономическими преступлениями. О том, будет ли на опросе присутствовал сам Вэнс, неизвестно.

В августе ряд юристов под руководством Вэнса уже опрашивали Коэна в рамках расследования в отношении группы компаний Trump Organization. Это произошло спустя непродолжительное время после того, как было возобновлено расследование в отношении руководства Trump Organization.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский встречался в Нью-Йорке с Кислиным, который фигурирует в деле о деньгах Януковича — СМИ

Напомним, Коэн в декабре 2018 года был приговорен к трем годам тюремного заключения за ряд преступлений, включая уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и предоставление ложных сведений финансовым организациям США. Нарушение правил финансирования выразилось в нецелевом использовании средств, выделенных на предвыборную борьбу. Их доля была выплачена за молчание двум женщинам, которые утверждают, что Трамп в прошлом вступал с ними в внебрачную связь. Речь идет про экс-порноактрису Стефани Клиффорд и бывшую фотомодель Карен Макдугал.

Напомним, суд обязал Трампа передать прокуратуре свои налоговые декларации за 8 лет.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,847.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,789.23