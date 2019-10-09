Продовження договору на транзит газу з Україною можливо на перехідний період - Газпром

В даний час Україна працює над впровадженням в своє законодавство положень третього енергетичного пакету ЄС. В рамках цієї роботи, зокрема, слід забезпечити незалежність національного регулятора в енергетичній сфері і створити сертифікованого незалежного газотранспортного оператора. На зустрічі зазначалося, що якісне проходження оператором процедури сертифікації та ліцензування вимагає ретельної підготовки і займає тривалий термін. Крім того, до цих пір не затверджена економічно обґрунтована і прозора методика тарифоутворення на транспортування газу для незалежного оператора.

“Якщо ця комплексна робота не буде завершена станом на 1 січня 2020 року, єдиний варіант співпраці на перехідний період — продовження діючого договору на транзит газу, адаптованого до актуальних ринкових умов”, — наголошується в повідомленні.

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Олексій Міллер також підкреслив, що в першу чергу українській стороні необхідно визначитися з об’ємом подальших закупівель російського газу за прямим контрактом. “Від цього залежить пропускна спроможність газотранспортної системи, яку „Газпром“ буде готовий підтримувати на російській території для подачі газу в напрямку України”, — нагадав він.

Раніше міністр енергетики РФ Олександр Новак повідомив, що Росія розглядає можливість перегляду технічних параметрів в контракті на транзит газу з Україною при його продовження на рік. За його словами, російська сторона готова запропонувати продовження контракту на існуючих юридичних умовах, деякі технічні параметри можуть помінятися, бо ситуація в порівнянні з десятирічною давністю змінилася значно, в тому числі і по споживанню газу Україною, і за обсягами транзиту.

Як писав УНН раніше, останні тристоронні газові консультації між Росією, Україною і Євросоюзом пройшли 19 вересня. За підсумками зустрічі, яка тривала всього 40 хвилин, Новак сказав, що вперше за багато років консультації пройшли дуже конструктивно. Марош Шефчовіч також зазначив, що на консультаціях була “дуже позитивна і конструктивна атмосфера”.