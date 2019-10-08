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РФ готова змінити параметри контракту на транзит газу з Україною при його подовженні

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Росія розглядає можливість перегляду технічних параметрів в контракті на транзит газу з Україною при його подовженні на рік. Про це сказав міністр енергетики Росії Олександр Новак в ефірі федерального телеканалу “Росія-24”, передає УНН.

РФ готова змінити параметри контракту на транзит газу з Україною при його подовженні

“Ми запропонували нашим українським партнерам, якщо не буде готове законодавство, якщо вони не встигнуть його прийняти, тоді ми готові запропонувати продовження контракту на існуючих юридичних умовах. Звичайно, там якісь технічні параметри можуть помінятися, бо ситуація в порівнянні з десятирічною давністю змінилася значно , в тому числі і по споживанню газу Україною, і за обсягами транзиту. Тим не менш, з точки зору нормативної бази, можна взяти старий контракт і продовжити його на якийсь час, як сказав президент, до одного року можна продовжити”, — зазначив Новак.

Він додав, що ціна на транзит газу через територію України має бути конкурентною в порівнянні з цінами на транзит за іншими маршрутами.

“Що стосується української газотранспортної інфраструктури, це одна з інфраструктур, вона повинна на конкурентних умовах конкурувати з іншими, забезпечувати рівні конкурентні ціни на прокачку газу через цю інфраструктуру”, — зазначив Новак, додавши, що в першу чергу це буде вигідно європейським споживачам.

За словами міністра, Україна запевняє, що ціна прокачування газу по території країни буде конкурентною. “Це знову ж одна з умов в тому, що ми повинні використовувати цю газотранспортну інфраструктуру, маючи такі ж ціни, як і за іншими маршрутами, і такі ж витрати”, — пояснив він. Новак зазначив, що це питання обговорюється в рамках тристоронніх консультацій Росії, ЄС і України.

Як передавав УНН, Російська Федерація готова підписати контракт з Україною на транзит газу на основі європейського законодавства. Про це заявив президент РФ Володимир Путін на форумі “Російський енергетичний тиждень”.

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