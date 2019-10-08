РФ готова поменять параметры контракта на транзит газа с Украиной при его продлении

“Мы предложили нашим украинским партнерам, если не будет готово законодательство, если они не успеют его принять, тогда мы готовы предложить продление контракта на существующих юридических условиях. Конечно, там некие технические параметры могут поменяться, потому что ситуация по сравнению с десятилетней давностью изменилась значительно, в том числе и по потреблению газа Украиной, и по объемам транзита. Тем не менее, с точки зрения нормативной базы, можно взять старый контракт и продлить его на какое-то время, как сказал президент, до одного года можно продлить”, — отметил Новак.

Он добавил, что цена на транзит газа через территорию Украины должна быть конкурентной по сравнению с ценами на транзит по другим маршрутам.

“Что касается украинской газотранспортной инфраструктуры, это одна из инфраструктур, она должна на конкурентных условиях конкурировать с другими, обеспечивать равные конкурентные цены на прокачку газа через эту инфраструктуру”, — отметил Новак, добавив, что в первую очередь это будет выгодно европейским потребителям.

По словам министра, Украина заверяет, что цена прокачки газа по территории страны будет конкурентной. “Это опять же одно из условий в том, что мы должны использовать эту газотранспортную инфраструктуру, имея такие же цены, как и по другим маршрутам, и такие же затраты”, — пояснил он. Новак указал, что этот вопрос обсуждается в рамках трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины.

Как сообщал УНН, Россия готова подписать контракт с Украиной на транзит газа на основе европейского законодательства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме “Российская энергетическая неделя”.