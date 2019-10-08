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Рішення щодо OPAL прийнято для тиску на консультаціях з Україною щодо газу - Міненерго Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Міненерго РФ вважає, що рішення суду ЄС щодо обмеження використання “Газпромом” потужності газопроводу OPAL було прийнято для тиску на Росію на консультаціях з Україною і ЄС по газу. Про це міністр енергетики РФ Олександр Новак повідомив в інтерв’ю федеральному телеканалу “Росія-24”, інформує УНН.

Рішення щодо OPAL прийнято для тиску на консультаціях з Україною щодо газу - Міненерго Росії

“На мій погляд, це дійсно більше таке рішення політичне, на догоду тому, щоб перед переговорами щодо транзиту газу створити ситуацію, при якій ми б бачили, скажімо так, рішення суду, яке б дозволило додатково обговорювати з українськими партнерами обсяги прокачування газу”, — сказав він.

Новак додав, що РФ чекає від Єврокомісії “дій, які вона зробить щодо захисту своїх рішень”. “У міру розвитку юридичних процесів в частині газопроводу OPAL все повернеться на місце, і цей газопровід буде використовуватися в повному обсязі”, — зазначив він, відповідаючи на питання про можливість використання компанією “Газпром” газопроводу в повному обсязі.

Як передавав УНН, рішення Європейського суду юстиції про скасування права “Газпрому” на повну потужність використовувати ресурси газопроводу OPAL захистило країну від можливих проблем з поставками газу. Про це заявив голова державної нафтогазової компанії Польщі PGNiG Петро Возняк.

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