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Продление договора на транзит газа с Украиной возможно на переходный период - Газпром

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 октября. УНН. Председатель правления ПАО “Газпром” Алексей Миллер и уполномоченный федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георг Граф Вальдерзее на рабочей встрече в Москве в среду обсудили вопросы организации поставок российского газа в страны дальнего зарубежья с 1 января 2020 года. Об этом говорится в сообщении российского газового холдинга, пишет УНН.

Продление договора на транзит газа с Украиной возможно на переходный период - Газпром

В настоящее время Украина работает над внедрением в свое законодательство положений третьего энергетического пакета ЕС. В рамках этой работы, в частности, следует обеспечить независимость национального регулятора в энергетической сфере и создать сертифицированного независимого газотранспортного оператора. На встрече отмечалось, что качественное прохождение оператором процедуры сертификации и лицензирования требует тщательной подготовки и занимает длительный срок. Кроме того, до сих пор не утверждена экономически обоснованная и прозрачная методика тарифообразования на транспортировку газа для независимого оператора.

“Если эта комплексная работа не будет завершена к 1 января 2020 года, единственный вариант сотрудничества на переходный период — продление действующего договора на транзит газа, адаптированного к актуальным рыночным условиям”, — отмечается в сообщении.

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Алексей Миллер также подчеркнул, что в первую очередь украинской стороне необходимо определиться с объемом дальнейших закупок российского газа по прямому контракту. “От этого зависит пропускная способность газотранспортной системы, которую „Газпром“ будет готов поддерживать на российской территории для подачи газа в направлении Украины”, — напомнил он.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Россия рассматривает возможность пересмотра технических параметров в контракте на транзит газа с Украиной при его продлении на год. По его словам, российская сторона готова предложить продление контракта на существующих юридических условиях, некие технические параметры могут поменяться, потому что ситуация по сравнению с десятилетней давностью изменилась значительно, в том числе и по потреблению газа Украиной, и по объемам транзита.

Как писал УНН ранее, последние трехсторонние газовые консультации между Россией, Украиной и Евросоюзом прошли 19 сентября. По итогам встречи, которая продолжалась всего 40 минут, Новак сказал, что впервые за многие годы консультации прошли очень конструктивно. Шефчович также отметил, что на консультациях была “очень позитивная и конструктивная атмосфера”.

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