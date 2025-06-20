Проблеми з якістю черешні в Україні призвели до зниження цін на неї

Протягом останнього тижня практично на всій території України встановилася прохолодна дощова погода, що безпосередньо позначилося на якості черешні. Наразі черешня на внутрішньому ринку України надходить у продаж за цінами 140-200 грн/кг, що в середньому на 13% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Про це пише УНН з посиланням на аналітиків EastFruit.

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Впродовж останнього тижня практично на всій території України встановилася прохолодна дощова погода, що безпосередньо позначилося на якості місцевої черешні. Основний обсяг пропонованої до продажу ягоди на сьогоднішній день становить продукція середньої та низької якості. На даний момент обсяги пропозиції місцевої черешні продовжують поступово збільшуватися, що чинить тиск на ціни - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що садівники серйозно стурбовані рясними опадами, які, на їхню думку, можуть згубно позначитися як на загальних обсягах нинішнього врожаю збору, так і на його якості.

Наразі місцева черешня на внутрішньому ринку України надходить у продаж за цінами 140-200 грн/кг, що в середньому на 13% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. При цьому, незважаючи на обмежену пропозицію цих кісточкових на українському ринку, попит у цьому сегменті залишається невисоким. Крім того, продавці неякісної черешні прагнуть скоріше позбутися такої продукції, поступово переглядаючи цінники в бік зниження - зазначають експерти.

Наголошується, що ще одним фактором для зниження відпускних цін на місцеву черешню стало різке погіршення якості цієї ягоди.

Проблеми з якістю черешні зумовлені дощовою погодою в основних регіонах виробництва. Через підвищену вологість ягода на деревах тріскається, і продати такий товар за високими цінами практично нереально. При цьому, варто зазначити, що на сьогоднішній день ціни на місцеву черешню в Україні все ж в середньому в 3 рази вищі, ніж в аналогічний період минулого року - зазначили аналітики.

Нагадаємо

Після нещодавнього зниження, ціни на огірки в Україні знову пішли вгору через скорочення пропозиції від місцевих господарств. Станом на сьогодні тепличні огірки коштують 30–50 грн/кг, що на 13% більше, ніж тиждень тому. Експерти попереджають, що подальше подорожчання може викликати проблеми зі збутом овоча.

Квітневі й травневі заморозки в Україні пошкодили значну частину врожаю кісточкових. Сильно постраждали абрикоси. Водночас втрачено до 55% врожаю черешні та 35-50% вишні.