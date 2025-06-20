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Проблемы с качеством черешни в Украине привели к снижению цен на нее

Киев • УНН

 • 1062 просмотра

Прохладная и дождливая погода привела к ухудшению качества черешни в Украине, что вызвало снижение цен на 13%. Это вызвано избытком предложения ягоды среднего и низкого качества на рынке.

Проблемы с качеством черешни в Украине привели к снижению цен на нее

В течение последней недели практически на всей территории Украины установилась прохладная дождливая погода, что непосредственно сказалось на качестве черешни. Сейчас черешня на внутреннем рынке Украины поступает в продажу по ценам 140-200 грн/кг, что в среднем на 13% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. Об этом пишет УНН со ссылкой на аналитиков EastFruit.

Детали

В течение последней недели практически на всей территории Украины установилась прохладная дождливая погода, что непосредственно сказалось на качестве местной черешни. Основной объем предлагаемой к продаже ягоды на сегодняшний день составляет продукция среднего и низкого качества. На данный момент объемы предложения местной черешни продолжают постепенно увеличиваться, что оказывает давление на цены

- говорится в сообщении.

Отмечается, что садоводы серьезно обеспокоены обильными осадками, которые, по их мнению, могут пагубно сказаться как на общих объемах нынешнего урожая, так и на его качестве.

Сейчас местная черешня на внутреннем рынке Украины поступает в продажу по ценам 140-200 грн/кг, что в среднем на 13% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. При этом, несмотря на ограниченное предложение этих косточковых на украинском рынке, спрос в этом сегменте остается невысоким. Кроме того, продавцы некачественной черешни стремятся скорее избавиться от такой продукции, постепенно пересматривая ценники в сторону снижения

- отмечают эксперты.

Отмечается, что еще одним фактором для снижения отпускных цен на местную черешню стало резкое ухудшение качества этой ягоды.

Проблемы с качеством черешни обусловлены дождливой погодой в основных регионах производства. Из-за повышенной влажности ягода на деревьях трескается, и продать такой товар по высоким ценам практически нереально. При этом, стоит отметить, что на сегодняшний день цены на местную черешню в Украине все же в среднем в 3 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года

- отметили аналитики.

Напомним

После недавнего снижения цены на огурцы в Украине снова пошли вверх из-за сокращения предложения от местных хозяйств. По состоянию на сегодня тепличные огурцы стоят 30–50 грн/кг, что на 13% больше, чем неделю назад. Эксперты предупреждают, что дальнейшее подорожание может вызвать проблемы со сбытом овоща.

Апрельские и майские заморозки в Украине повредили значительную часть урожая косточковых. Сильно пострадали абрикосы. В то же время потеряно до 55% урожая черешни и 35-50% вишни.

Павел Башинский

Павел Башинский

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