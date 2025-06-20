Проблемы с качеством черешни в Украине привели к снижению цен на нее
Киев • УНН
Прохладная и дождливая погода привела к ухудшению качества черешни в Украине, что вызвало снижение цен на 13%. Это вызвано избытком предложения ягоды среднего и низкого качества на рынке.
В течение последней недели практически на всей территории Украины установилась прохладная дождливая погода, что непосредственно сказалось на качестве черешни. Сейчас черешня на внутреннем рынке Украины поступает в продажу по ценам 140-200 грн/кг, что в среднем на 13% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. Об этом пишет УНН со ссылкой на аналитиков EastFruit.
Детали
В течение последней недели практически на всей территории Украины установилась прохладная дождливая погода, что непосредственно сказалось на качестве местной черешни. Основной объем предлагаемой к продаже ягоды на сегодняшний день составляет продукция среднего и низкого качества. На данный момент объемы предложения местной черешни продолжают постепенно увеличиваться, что оказывает давление на цены
Отмечается, что садоводы серьезно обеспокоены обильными осадками, которые, по их мнению, могут пагубно сказаться как на общих объемах нынешнего урожая, так и на его качестве.
Сейчас местная черешня на внутреннем рынке Украины поступает в продажу по ценам 140-200 грн/кг, что в среднем на 13% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. При этом, несмотря на ограниченное предложение этих косточковых на украинском рынке, спрос в этом сегменте остается невысоким. Кроме того, продавцы некачественной черешни стремятся скорее избавиться от такой продукции, постепенно пересматривая ценники в сторону снижения
Отмечается, что еще одним фактором для снижения отпускных цен на местную черешню стало резкое ухудшение качества этой ягоды.
Проблемы с качеством черешни обусловлены дождливой погодой в основных регионах производства. Из-за повышенной влажности ягода на деревьях трескается, и продать такой товар по высоким ценам практически нереально. При этом, стоит отметить, что на сегодняшний день цены на местную черешню в Украине все же в среднем в 3 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года
Напомним
После недавнего снижения цены на огурцы в Украине снова пошли вверх из-за сокращения предложения от местных хозяйств. По состоянию на сегодня тепличные огурцы стоят 30–50 грн/кг, что на 13% больше, чем неделю назад. Эксперты предупреждают, что дальнейшее подорожание может вызвать проблемы со сбытом овоща.
Апрельские и майские заморозки в Украине повредили значительную часть урожая косточковых. Сильно пострадали абрикосы. В то же время потеряно до 55% урожая черешни и 35-50% вишни.