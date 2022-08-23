"Про що можна розмовляти з довб***ми в державних кріслах, які вчиняють таке" - Тука про видачу КРАІЛ ліцензії 1xBet

Цитата

«Що тут коментувати? Взяти кожного з членів цього органу (КРАІЛ - ред.) та головою об стіну, разів 10, тоді може до тих безголових щось дійде. А іншого способу я не бачу. Після всього, що ми зараз переживаємо – про що можна розмовляти з довб***ми в державних кріслах, які вчиняють таке», - сказав він журналістам.

Тука вважає, що Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль лише у крайньому випадку може відізвати ліцензію у російської компанії. А сам КРАІЛ не будуть розпускати.

«У крайньому випадку Шмигаль просто відкличе ліцензію у 1xBet і на цьому все завершиться, бо в армії бюрократів знайдеться 10 тисяч пояснень, чому вони дозволили видати ліцензію проросійській компанії: КРАІЛ буде розповідати, що якби вони відмовили, то це було б порушення закону, що мовляв хай депутати спочатку змінять законодавство. От і всі розборки нинішньої влади», - заявив Тука.

Контекст

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей 30 березня видала дві ліцензії ТОВ "Твоя беттінгова компанія" (букмекерська компанія 1xBet) для роботи в Україні.

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Ця компанія номінально належить українським громадянам, водночас сам бренд 1xBet за інформацією журналістів InformNapalm контролюється російськими громадянами Романом Семіохіним, Сергієм Каршковим та Дмитром Казоріним.

Попри це, в КРАІЛ повідомляють, що не бачать російського сліду в компанії та нібито звернулися до Бюро економічної безпеки, Служби безпеки України, Подільської окружної прокуратури та Державної служби фінансового моніторингу для того, аби з’ясувати, чи співпрацює букмекерська компанія 1xBet з росією.

У БЕБ своєю чергою вже повідомили - не отримували від Комісії ніяких звернень.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський під час підсумкового брифінгу після Саміту Кримської платформи заявив, що доручив Прем’єр-міністру України Денису Шмигалю ввести санкції проти всього бізнесу, який пов’язаний з росією. Так він відповів на питання журналіста УНН щодо роботи проросійського букмекера 1xBet, якому й досі не анулювали ліцензію в Україні.

Водночас Денис Шмигаль доручив розібратися з 1xBet Міністерству юстиції, Міністерству внутрішніх справ, Бюро економічної безпеки, Національній поліції та Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, однак результати роботи цих відомств досі невідомі.

Та допоки відбувається перевірка проросійської контори, 1xBet продовжує свою роботу в Україні та може збирати особисті дані українців для їх подальшого вербування ФСБ.