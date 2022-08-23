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"Про що можна розмовляти з довб***ми в державних кріслах, які вчиняють таке" - Тука про видачу КРАІЛ ліцензії 1xBet

Київ • УНН

 • 616627 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Після нападу росії на Україну 24 лютого, вести діалог з будь-якими посадовцями, які хоч якимось чином пов’язані з країною-агресором не можна. Про це журналістам УНН заявив колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, коментуючи відмову КРАІЛ від анулювання ліцензії російській компанії 1xBet, передає УНН.

"Про що можна розмовляти з довб***ми в державних кріслах, які вчиняють таке" - Тука про видачу КРАІЛ ліцензії 1xBet

Цитата

«Що тут коментувати? Взяти кожного з членів цього органу (КРАІЛ - ред.) та головою об стіну, разів 10, тоді може до тих безголових щось дійде. А іншого способу я не бачу. Після всього, що ми зараз переживаємо – про що можна розмовляти з довб***ми в державних кріслах, які вчиняють таке», - сказав він журналістам.

Тука вважає, що Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль лише у крайньому випадку може відізвати ліцензію у російської компанії. А сам КРАІЛ не будуть розпускати.

«У крайньому випадку Шмигаль просто відкличе ліцензію у 1xBet і на цьому все завершиться, бо в армії бюрократів знайдеться 10 тисяч пояснень, чому вони дозволили видати ліцензію проросійській компанії: КРАІЛ буде розповідати, що якби вони відмовили, то це було б порушення закону, що мовляв хай депутати спочатку змінять законодавство. От і всі розборки нинішньої влади», - заявив Тука.

Контекст

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей 30 березня видала дві ліцензії ТОВ "Твоя беттінгова компанія" (букмекерська компанія 1xBet) для роботи в Україні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський розповів, чи будуть вводити санкції проти проросійського букмекера 1xBet

Ця компанія номінально належить українським громадянам, водночас сам бренд 1xBet за інформацією журналістів InformNapalm контролюється російськими громадянами Романом Семіохіним, Сергієм Каршковим та Дмитром Казоріним.

Попри це, в КРАІЛ повідомляють, що не бачать російського сліду в компанії та нібито звернулися до Бюро економічної безпеки, Служби безпеки України, Подільської окружної прокуратури та Державної служби фінансового моніторингу для того, аби з’ясувати, чи співпрацює букмекерська компанія 1xBet з росією.

У БЕБ своєю чергою вже повідомили - не отримували від Комісії ніяких звернень.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський під час підсумкового брифінгу після Саміту Кримської платформи заявив, що доручив Прем’єр-міністру України Денису Шмигалю ввести санкції проти всього бізнесу, який пов’язаний з росією. Так він відповів на питання журналіста УНН щодо роботи проросійського букмекера 1xBet, якому й досі не анулювали ліцензію в Україні.

Водночас Денис Шмигаль доручив розібратися з 1xBet Міністерству юстиції, Міністерству внутрішніх справ, Бюро економічної безпеки, Національній поліції та Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, однак результати роботи цих відомств досі невідомі.

Та допоки відбувається перевірка проросійської контори, 1xBet продовжує свою роботу в Україні та може збирати особисті дані українців для їх подальшого вербування ФСБ.

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