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Прискорений доступ до вакцини від COVID-19: Раді рекомендували схвалити закон

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Профільний комітет рекомендував Верховній Раді підтримати законопроект № 4314, який дозволить скоротити термін затвердження клінічних випробувань і реєстрації вакцин та ліків проти COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення політсили “Слуга народу”.

“Профільний комітет рекомендував Верховній Раді підтримати законопроект № 4314. Він дає можливість скоротити термін затвердження клінічних випробувань і реєстрації вакцин та ліків проти COVID-19”, — йдеться в повідомленні політсили у Facebook. 

За словами голови комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайла Радуцького, вакцинація великої кількості пацієнтів дозволить зменшити навантаження на систему охорони здоров’я України.

“І завдяки законопроекту це стане можливим. Адже залучення України до клінічних випробувань вакцин дозволило б уже зараз провести вакцинацію частини населення. Так само і скорочення термінів державної реєстрації вакцин пришвидшить їхнє повномасштабне застосування”, — зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України на своєму засіданні звільнив від ПДВ імпортні вакцини від COVID-19.

Україна готується до підписання на початку грудня Угоди про співпрацю з глобальним механізмом COVAX щодо поставки вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 - до 7 грудня.

За даними ВООЗ на середину листопада, клінічні випробування проходили в цілому 47 вакцин-кандидатів. 10 з них дійшли до третьої фази.

Нагадаємо, Велика Британія першою схвалила вакцину Pfizer проти COVID-19 - для застосування наступного тижня. ЄС планує завершити оцінку вакцини BioNTech-Pfizer проти COVID-19 до 29 грудня.

Раніше BioNTech і Pfizer заявили, що їхня вакцина пропонує 95-відсотковий захист від COVID-19. Трохи раніше, 20 листопада, компанії направили заявку на реєстрацію своєї вакцини від коронавірусу в Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США.

Своєю чергою Moderna поінформувала, що під час третьої фази випробувань, у якій взяли участь 30 тис. осіб, її вакцина показала ефективність 94,5%. Згодом Moderna повідомила, що її вакцина від коронавірусу при первинному аналізі виявилася ефективною в 94,1% випадках, а при тяжкій формі захворювання — в 100%. Ця компанія подала заявку на схвалення застосування своєї вакцини від коронавірусу в Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США 1 грудня.

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