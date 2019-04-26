Прикордонники затримали розшукуваного понад шість років чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Сьогодні, 26 квітня, прикордонники Житомирського загону в одному з пунктів пропуску затримали розшукуваного понад шість правоохоронними органами України чоловіка, який з 2013 року переховувався за вчинення злочинних дій у сфері обігу наркотичних засобів. Про це повідомляє Північне регіональне управління Держприкордонслужби на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“З території Білорусі через пункт пропуску Виступовичі прибув автомобіль української реєстрації. Під час здійснення контрольних заходів прикордонники встановили, що одного з пасажирів автівки розшукують правоохоронні органи України. Охоронці кордону негайно затримали особу та проінформували компетентні органи”, — йдеться у повідомленні.
Прикордонники встановили, що затриманий є мешканець Хмельниччини 1978 року народження, який з 2013 року переховується від правоохоронних органів за вчинення злочинних дій у сфері обігу наркотичних засобів.
Наразі чоловіка встановленим порядком передано представникам Нацполіції.
Нагадаємо, 2 квітня, в пункті пропуску “Шегині” під час оформлення на в’їзд в Україну, прикордонники затримали розшукуваного, за викрадення автомобілів, злочинця.