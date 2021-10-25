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Прикордонники повідомили, скільки виявили за вихідні COVID-сертифікатів з ознаками підробки

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Українські прикордонники за минулі вихідні, 23-24 жовтня, виявили понад 10 COVID-сертифікатів, які мають ознаки підробки. Про це УНН розповів помічник голови Держприкордонслужби України — прессекретар Андрій Демченко.

Прикордонники повідомили, скільки виявили за вихідні COVID-сертифікатів з ознаками підробки

Цитата:

“Більше ніж 10. Ми перевіряємо тільки на в’їзд. Усі обмеження та перевірки проходять на в’їзд в Україну”, — розповів Демченко.

Деталі

За його словами, саме така кількість документів мала ознаки підробок.

“Далі їх передають представникам Національної поліції, які проводитимуть експертизу, на основі якої будуть притягувати людей до відповідальності”, — сказав Демченко.

До слова

Колишній народний депутат Надія Савченко разом з сестрою намагалася пройти прикордонний контроль в аеропорту “Бориспіль” за підробним COVID-сертифікатом.

Як повідомили в поліції Київської області, за цим фактом розпочато кримінальне провадження.

Доповнення

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що станом на 22 жовтня відкрито вже 800 кримінальних проваджень щодо підробки COVID-сертифікатів. Міністр також звернувся до українців, закликавши не використовувати підробки та повідомляти про правопорушення до кіберполіції або ж за номером 102.

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