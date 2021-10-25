Пограничники сообщили, сколько обнаружили в выходные COVID-сертификатов с признаками подделки
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Украинские пограничники за минувшие выходные, 23-24 октября, обнаружили более 10 COVID-сертификатов, которые имеют признаки подделки. Об этом УНН рассказал помощник председателя Госпогранслужбы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко.
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"Более 10. Мы проверяем только на въезд. Все ограничения и проверки проходят на въезд в Украину", - рассказал Демченко.
Детали
По его словам, именно такое количество документов имело признаки подделок.
"Далее они передаются представителям Национальной полиции, которые будут проводить экспертизу, на основе которой будут привлекать людей к ответственности", - сказал Демченко.
К слову
Бывший народный депутат Надежда Савченко вместе с сестрой пыталась пройти пограничный контроль в аэропорту "Борисполь" по поддельному COVID-сертификату.
Как сообщили в полиции Киевской области, по данному факту начато уголовное производство.
Дополнение
Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что по состоянию на 22 октября открыто уже 800 уголовных производств по подделке COVID-сертификатов. Министр также обратился к украинцам, призвав не использовать подделки и сообщать о правонарушениях в киберполицию или по номеру 102.