Прихильники Стерненка заявили про нову акцію протесту на Банковій
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Прихильники одеського активіста Сергія Стерненка, якого засудили до 7 років та 3 місяців позбавлення волі у справі щодо викрадення людини, готують ще одну акцію протесту під Офісом Президента України в Києві. Про це УНН повідомляє з посиланням на Facebook-сторінку Стерненка.
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“Наша наступна зустріч — в день апеляції. Київ, Банкова, Офіс Президента. Дата буде відома незабаром. Готуймося”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Також активісти нагадали свої вимоги:
• Звільнення засудженого Сергія Стерненка;
• Звільнення Андрія Антоненка та інших політв’язнів;
• Накладення санкцій РНБО на Андрія Портнова, заступника голови АП Януковича;
• Відставка Ірини Венедіктової;
• Відставка Арсена Авакова.
Що було раніше
Суд засудив до семи років та трьох місяців позбавлення волі одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викрадені людини.
Стерненко перебуватиме під вартою до моменту того, як його покарання вступить в силу.
Доповнення
У суботу, 20 березня, ввечері під стінами ОП відбулася акція з вимогою звільнити активіста Сергія Стерненка та інших політв’язнів. Мітингувальники палили фаєри і кидали шумові гранати, на фасаді будівлі ОП активісти червоною фарбою нанесли написи.
Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко назвав дії протестувальників під будівлею ОПУ проплаченою провокацією, з метою дискредитації правоохоронців. Він зазначив, що “розумні дії керівництва поліції завадили планам провокаторів”.
В Офісі Президента України також заявили, що учасники акції, які били вікна і палили вогонь на Банковій, намагалися спровокувати правоохоронців.
Пізніше в ОП вказали, що обсяги збитків, завданих державі внаслідок дій протестувальників під ОП, за попередніми даними, становлять приблизно 2 млн грн.
Окрім того, народні депутати від фракції “Слуга народу” заявили, що ініціюватимуть позачергове засідання Верховної Ради для ухвалення постанови щодо оцінки подій, що відбулися ввечері в суботу, 20 березня, під будівлею Офісу Президента.