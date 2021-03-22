Прихильники Стерненка заявили про нову акцію протесту на Банковій

КИЇВ. 22 березня. УНН. Прихильники одеського активіста Сергія Стерненка, якого засудили до 7 років та 3 місяців позбавлення волі у справі щодо викрадення людини, готують ще одну акцію протесту під Офісом Президента України в Києві. Про це УНН повідомляє з посиланням на Facebook-сторінку Стерненка.