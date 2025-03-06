Президентка Єврокомісії перед самітом ЄС: маємо бути здатними захистити себе та надати можливості Україні

Перед екстреним самітом ЄС щодо оборони Європи та підтримки України президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Європа має бути здатною захистити себе, на тлі того, як вона повинна надати Україні можливість боротися та домогтися тривалого та справедливого миру, передає УНН.

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"Дуже дякую, Антоніу за те, що скликав цю надзвичайну Раду в надзвичайні часи, нам потрібні особливі заходи, і дуже дякую, Володимире за те, що прибув сюди, тому що так важливо, щоб ми були разом. Це переломний момент для Європи, і Україна є частиною нашої європейської сім’ї, це також переломний момент для України", - сказала фон дер Ляєн.

Фон дер Ляєн наголосила, що Європа стикається з явною та поточною небезпекою, і тому Європа має бути здатною захистити себе, на тлі того, як вона має надати Україні можливість захистити себе та домогтися тривалого та справедливого миру.

"Ми хочемо мирної сили. І це причина, чому я сьогодні представляю лідерам план переозброєння Європи. План переозброєння Європи передбачає до 800 мільярдів євро на інвестиції в оборону. Це дає державам-членам фінансовий простір для інвестування в оборону. Це дає можливість державам-членам інвестувати в українську оборонну промисловість або закуповувати військовий потенціал, який відразу йде в Україну. Отже, це на користь переозброєння Європи", - розповіла фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що озброюючи Європейський Союз, ЄС також озброює Україну в її екзистенційній боротьбі за свій суверенітет і територіальну цілісність.

Це дуже важливий момент, щоб показати, що ми підтримуємо Україну стільки, скільки це буде потрібно - сказала фон дер Ляєн.

Президент Євроради Антоніу Кошта наголосив, що сьогоднішній саміт - це дуже важливий момент для зміцнення європейської безпеки.

"Як ви пам'ятаєте, кілька місяців тому ми мали дуже важливий мозковий штурм, але зараз ми зібралися тут, щоб ухвалювати рішення і виконувати їх. Насамперед я хочу, щоб Європейська комісія прибула якнайшвидше з повними пропозиціями, які дадуть нам можливість ухвалити повні рішення щодо наших можливостей витрат, щоб краще витрачати кошти для нарощування наших власних можливостей", - сказав він.

Кошта наголосив, що безпека та оборона Європи не відокремлені від безпеки та оборони України.

Більш сильна європейська оборона посилить українську оборону, а сильна оборонна здатність України також є дуже важливою для посилення нашої власної оборони. Ось чому, оскільки ми тут, щоб підтримати Україну в досягненні всеосяжного, справедливого і міцного миру, і ми з вами з самого першого дня - заявив Кошта.

Президент Володимир Зеленський, своєю чергою, подякував всім європейським лідерам та потужний сигнал підтримки.

Ви дали потужний сигнал українському народу, українським воїнам, мирним жителям, усім нашим родинам, і це чудово, що ми не одні. Ми це відчуваємо і знаємо. Дуже дякую, за все та за сигнали щодо збільшення нашого виробництва та сигнали до нової програми для підвищення європейської безпеки - сказав Зеленський.

Доповнення

Володимир Зеленський прибув на саміт ЄС, присвяченій обороні Європи та підтримці України.