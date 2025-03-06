Президентка Єврокомісії перед самітом ЄС: маємо бути здатними захистити себе та надати можливості Україні

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 33537 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 54409 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 57589 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 62461 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 74142 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 59819 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 58189 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 124637 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82611 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 230383 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
62%
Популярнi новини

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 23572 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 22370 перегляди

В Азовському морі через дії рф масово гинуть краби та риба - ЦПД РНБО

9 квітня, 16:17 • 12211 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 13014 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 23215 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 93057 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 124638 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 230384 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 406629 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 398544 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 13203 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 22557 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 23757 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 25899 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 76273 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Президентка Єврокомісії перед самітом ЄС: маємо бути здатними захистити себе та надати можливості Україні

Київ • УНН

 • 15008 перегляди

Президентка Європейської комісії виступила з промовою перед самітом ЄС про необхідність посилення захисту. Вона наголосила на важливості підтримки України та зміцнення обороноздатності Євросоюзу.

Президентка Єврокомісії перед самітом ЄС: маємо бути здатними захистити себе та надати можливості Україні

Перед екстреним самітом ЄС щодо оборони Європи та підтримки України президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Європа має бути здатною захистити себе, на тлі того, як вона повинна надати Україні можливість боротися та домогтися тривалого та справедливого миру, передає УНН.

Деталі

"Дуже дякую, Антоніу за те, що скликав цю надзвичайну Раду в надзвичайні часи, нам потрібні особливі заходи, і дуже дякую, Володимире за те, що прибув сюди, тому що так важливо, щоб ми були разом. Це переломний момент для Європи, і Україна є частиною нашої європейської сім’ї, це також переломний момент для України", - сказала фон дер Ляєн.

Фон дер Ляєн наголосила, що Європа стикається з явною та поточною небезпекою, і тому Європа має бути здатною захистити себе, на тлі того, як вона має надати Україні можливість захистити себе та домогтися тривалого та справедливого миру.

"Ми хочемо мирної сили. І це причина, чому я сьогодні представляю лідерам план переозброєння Європи. План переозброєння Європи передбачає до 800 мільярдів євро на інвестиції в оборону. Це дає державам-членам фінансовий простір для інвестування в оборону. Це дає можливість державам-членам інвестувати в українську оборонну промисловість або закуповувати військовий потенціал, який відразу йде в Україну. Отже, це на користь переозброєння Європи", - розповіла фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що озброюючи Європейський Союз, ЄС також озброює Україну в її екзистенційній боротьбі за свій суверенітет і територіальну цілісність.

Це дуже важливий момент, щоб показати, що ми підтримуємо Україну стільки, скільки це буде потрібно

- сказала фон дер Ляєн.

Президент Євроради Антоніу Кошта наголосив, що сьогоднішній саміт - це дуже важливий момент для зміцнення європейської безпеки.

"Як ви пам'ятаєте, кілька місяців тому ми мали дуже важливий мозковий штурм, але зараз ми зібралися тут, щоб ухвалювати рішення і виконувати їх. Насамперед я хочу, щоб Європейська комісія прибула якнайшвидше з повними пропозиціями, які дадуть нам можливість ухвалити повні рішення щодо наших можливостей витрат, щоб краще витрачати кошти для нарощування наших власних можливостей", - сказав він.

Кошта наголосив, що безпека та оборона Європи не відокремлені від безпеки та оборони України.

Більш сильна європейська оборона посилить українську оборону, а сильна оборонна здатність України також є дуже важливою для посилення нашої власної оборони. Ось чому, оскільки ми тут, щоб підтримати Україну в досягненні всеосяжного, справедливого і міцного миру, і ми з вами з самого першого дня

- заявив Кошта.

Президент Володимир Зеленський, своєю чергою, подякував всім європейським лідерам та потужний сигнал підтримки.

Ви дали потужний сигнал українському народу, українським воїнам, мирним жителям, усім нашим родинам, і це чудово, що ми не одні. Ми це відчуваємо і знаємо. Дуже дякую, за все та за сигнали щодо збільшення нашого виробництва та сигнали до нової програми для підвищення європейської безпеки

- сказав Зеленський.

Доповнення

Володимир Зеленський прибув на саміт ЄС, присвяченій обороні Європи та підтримці України.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітикаНовини Світу
Європейська комісія
Україна
Brent
$65.97
Bitcoin
$82,606.80
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,102.02
Ethereum
$1,646.46