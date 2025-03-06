Президентка Еврокомиссии перед саммитом ЕС: мы должны быть способны защитить себя и предоставить возможности Украине

Перед экстренным саммитом ЕС по обороне Европы и поддержке Украины президентка Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Европа должна быть способна защитить себя, на фоне того, как она должна предоставить Украине возможность бороться и добиться длительного и справедливого мира, передает УНН.

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"Большое спасибо, Антониу, за то, что собрал этот чрезвычайный Совет в чрезвычайные времена, нам нужны особые меры, и большое спасибо, Владимир, за то, что приехал сюда, потому что так важно, чтобы мы были вместе. Это переломный момент для Европы, и Украина является частью нашей европейской семьи, это также переломный момент для Украины", - сказала фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Европа сталкивается с явной и текущей угрозой, и поэтому Европа должна быть способна защитить себя, на фоне того, как она должна предоставить Украине возможность защитить себя и добиться длительного и справедливого мира.

"Мы хотим мирной силы. И это причина, почему я сегодня представляю лидерам план перевооружения Европы. План перевооружения Европы предполагает до 800 миллиардов евро на инвестиции в оборону. Это дает государствам-членам финансовое пространство для инвестирования в оборону. Это дает возможность государствам-членам инвестировать в украинскую оборонную промышленность или закупать военный потенциал, который сразу идет в Украину. Таким образом, это на пользу перевооружению Европы", - рассказала фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что вооружая Европейский Союз, ЕС также вооружает Украину в ее экзистенциальной борьбе за свой суверенитет и территориальную целостность.

Это очень важный момент, чтобы показать, что мы поддерживаем Украину столько, сколько это будет нужно - сказала фон дер Ляйен.

Президент Европейского совета Антониу Кошта подчеркнул, что сегодняшний саммит - это очень важный момент для укрепления европейской безопасности.

"Как вы помните, несколько месяцев назад у нас была очень важная мозговая атака, но сейчас мы собрались здесь, чтобы принимать решения и выполнять их. Прежде всего, я хочу, чтобы Европейская комиссия прибыла как можно скорее с полными предложениями, которые дадут нам возможность принять полные решения относительно наших возможностей расходов, чтобы лучше тратить средства на наращивание наших собственных возможностей", - сказал он.

Кошта подчеркнул, что безопасность и оборона Европы не отделены от безопасности и обороны Украины.

Более сильная европейская оборона усилит украинскую оборону, а сильная оборонная способность Украины также очень важна для усиления нашей собственной обороны. Вот почему, поскольку мы здесь, чтобы поддержать Украину в достижении всеобъемлющего, справедливого и прочного мира, и мы с вами с самого первого дня - заявил Кошта.

Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, поблагодарил всех европейских лидеров за мощный сигнал поддержки.

Вы дали мощный сигнал украинскому народу, украинским воинам, мирным жителям, всем нашим семьям, и это замечательно, что мы не одни. Мы это чувствуем и знаем. Большое спасибо за все и за сигналы о увеличении нашего производства и сигналы к новой программе для повышения европейской безопасности - сказал Зеленский.

Дополнение

Владимир Зеленский прибыл на саммит ЕС, посвященный обороне Европы и поддержке Украины.