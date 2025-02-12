Президент України: питання безпеки Європи мають вирішувати без путіна

Питання безпеки Європи не повинно обговорюватися з російським диктатором володимиром путіним. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у інтервʼю The Guardian, передає кореспондент УНН.

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Ми дуже довіряємо нашій армії. І я вам скажу чесно, якщо буде можливість збільшити нашу армію, серйозно збільшити, якщо на це буде і зброя і фінанси — ми зможемо жити і без іншого континенту. Але ще раз, це захист Європи… Може, Європі про військових, про присутність, про безпеку Європи не треба обговорювати з путіним? Може, це справа Європи? Як і захист Сполучених Штатів – це справа Сполучених Штатів - наголосив Зеленський.

Крім того, Президент також зазначив, що необхідно припинити "інфантильні розмови" та діяти рішуче для забезпечення безпеки Європи.

"путін ніколи ні про що не запитував – він просто вторгся на нашу територію. То чому люди, на чиєму континенті сьогодні війна, повинні запитувати його?… Може, нам потрібно ці інфантильні розмови просто припинити? У нас гарантії безпеки наші. Європі потрібно захищатися, тому що це Європа. А "русскіє" – це "русскіє". Їх треба поставити на місце",— заявив Глава держави.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, Володимир Зеленський заявив, що російська армія наразі вдвічі більша за армію країни-агресорки, яка може ще зрости у 2025 році. Тож через це Європа може бути окупованою росією.