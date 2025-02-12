Президент Украины: вопросы безопасности Европы должны решать без путина

Вопрос безопасности Европы не должен обсуждаться с российским диктатором владимиром путиным. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian, передает корреспондент УНН.

Детали

Мы очень доверяем нашей армии. И я вам скажу честно, если будет возможность увеличить нашу армию, серьезно увеличить, если на это будет и оружие и финансы - мы сможем жить и без другого континента. Но еще раз, это защита Европы... Может, Европе о военных, о присутствии, о безопасности Европы не надо обсуждать с путиным? Может, это дело Европы? Как и защита Соединенных Штатов - это дело Соединенных Штатов - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, Президент также отметил, что необходимо прекратить "инфантильные разговоры" и действовать решительно для обеспечения безопасности Европы.

"Путин никогда ни о чем не спрашивал - он просто вторгся на нашу территорию. Так почему люди, на чьем континенте сегодня война, должны спрашивать его?... Может, нам нужно эти инфантильные разговоры просто прекратить? У нас гарантии безопасности наши. Европе нужно защищаться, потому что это Европа. А "русские" - это "русские". Их надо поставить на место",- заявил Глава государства.

Напомним

Ранее УНН писал, Владимир Зеленский заявил, что российская армия сейчас вдвое больше армии страны-агрессора, которая может еще вырасти в 2025 году. Поэтому из-за этого Европа может быть оккупированной Россией.