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Президент Украины: вопросы безопасности Европы должны решать без путина

Президент Украины: вопросы безопасности Европы должны решать без путина

Киев  •  УНН

 • 5783 просмотра

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Президент Украины заявил, что вопросы безопасности Европы не должны обсуждаться с путиным. Зеленский отметил необходимость прекращения «инфантильных разговоров» и решительных действий для защиты континента.

Вопрос безопасности Европы не должен обсуждаться с российским диктатором владимиром путиным. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian, передает корреспондент УНН.

Детали 

Мы очень доверяем нашей армии. И я вам скажу честно, если будет возможность увеличить нашу армию, серьезно увеличить, если на это будет и оружие и финансы - мы сможем жить и без другого континента. Но еще раз, это защита Европы... Может,  Европе о военных, о присутствии, о безопасности Европы не надо обсуждать с путиным? Может, это дело Европы? Как и защита Соединенных Штатов - это дело Соединенных Штатов

- подчеркнул Зеленский.

Кроме того,  Президент также отметил, что необходимо прекратить "инфантильные разговоры" и действовать решительно для обеспечения безопасности Европы.

"Путин никогда ни о чем не спрашивал - он просто вторгся на нашу территорию. Так почему люди, на чьем континенте сегодня война, должны спрашивать его?... Может, нам нужно эти инфантильные разговоры просто прекратить? У нас гарантии безопасности наши. Европе нужно защищаться, потому что это Европа. А "русские" - это "русские". Их надо поставить на место",- заявил Глава государства.

Напомним 

Ранее УНН писал, Владимир Зеленский заявил, что российская армия сейчас вдвое больше армии страны-агрессора, которая может еще вырасти в 2025 году. Поэтому из-за этого Европа может быть оккупированной Россией. 

Алина Волянская

Алина Волянская

Войнаполитика
yevropaЕвропа
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

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