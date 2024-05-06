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Президент Швейцарії обговорила з Папою війну в Україні та запросила Ватикан на Глобальний саміт миру

Президент Швейцарії обговорила з Папою війну в Україні та запросила Ватикан на Глобальний саміт миру

Київ • УНН

 • 25025 перегляди

Президент Швейцарії Віола Амхерд обговорила війну в Україні та інші конфлікти з Папою Франциском, який привітав запрошення взяти участь у Глобальному саміті миру в Швейцарії в червні, щоб обговорити гуманітарні питання, ядерну безпеку, свободу судноплавства та продовольчу безпеку.

Президент Швейцарії Віола Амхерд обговорила з Папою Франциском питання війни в Україні. Святий Престол позитивно оцінив запрошення взяти участь у Глобальному саміті миру. Про це повідомляє Blick, передає УНН.

Деталі

Президент Швейцарії Віола Амхерд під час зустрічі з Папою Франциском обговорила питання війни в Україні та інші конфліктні питання світу.

Згідно зі словами Пані Амхерд, Святий Престол позитивно оцінив запрошення взяти участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться в червні в місті Бюргеншток (Швейцарія).

У мене була цікава розмова з Папою в теплій атмосфері. Говорили, зокрема, про війну в Україні та інших проблемних точках світу. Ми запросили Святий Престол. Ватикан дуже позитивно оцінює мирну конференцію

- поінформувала Віола Амхерд.

Додамо

Пані Віола Амхерд заявила, що Швейцарія (нейтральна країна) відчуває відповідальність підтримувати Україну в її мирному зусиллі у контексті організації Саміту. Адже, за словами президента, сприяння миру є однією з основних компетенцій Швейцарії.

Під час Саміту учасники будуть обговорювати чотири ключові теми: гуманітарні питання, ядерну безпеку, свободу судноплавства та продовольчу безпеку.

Пані Амхерд висловила надію, що конференція буде успішною і допоможе знайти спільний знаменник між учасниками.

Крім того, вона зауважила, що успіхом також буде розпочати мирний процес у конкретних термінах, що вимагає думати не лише про сьогодення, але і про майбутнє.

Швейцарія прийме Саміт миру в Україні 15-16 червня: розповіла про запрошених та мету конференції02.05.24, 13:24 • 22914 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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