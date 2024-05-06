Президент Швейцарии обсудила с Папой войну в Украине и пригласила Ватикан на Глобальный саммит мира

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  194316 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  191072 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  192946 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  166100 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  112572 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  128489 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  126351 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119737 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115422 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  102225 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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Президент Швейцарии обсудила с Папой войну в Украине и пригласила Ватикан на Глобальный саммит мира

Президент Швейцарии Виола Амхерд обсудила войну в Украине и другие конфликты с Папой Франциском, который приветствовал приглашение принять участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии в июне, чтобы обсудить гуманитарные вопросы, ядерную безопасность, свободу судоходства и продовольственную безопасность.

политика •   •  238 просмотра
Президент Швейцарии обсудила с Папой войну в Украине и пригласила Ватикан на Глобальный саммит мира

Объекты критической инфраструктуры в Сумах перешли на резервное питание после массированных атак БпЛА

Из-за массированных атак вражеских беспилотников объекты критической инфраструктуры в Сумах были переведены на резервное питание, водоканалы и больницы полностью обеспечены резервным питанием, а в городе развернуты пункты несгибаемости.

Общество •   •  807 просмотра
Объекты критической инфраструктуры в Сумах перешли на резервное питание после массированных атак БпЛА

российские войска заняли Кисловку, продвинулись в районе Первомайского и Нетайлово - DeepState

рф оккупировала Кисловку и продвинулась возле Первомайского и Нетайлово, во многих местах продолжаются боевые действия.

Война •   •  2255 просмотра
российские войска заняли Кисловку, продвинулись в районе Первомайского и Нетайлово - DeepState

Еще один взрыв прогремел в Сумах

Еще один взрыв произошел в Сумах, Украина.

Война •   •  4103 просмотра
Еще один взрыв прогремел в Сумах

Вражеская авиация атаковала объекты энергетики на Сумщине

российские войска атаковали энергетические объекты в Сумской области. На местах инцидента работают все необходимые экстренные службы.

Общество •   •  6867 просмотра
Вражеская авиация атаковала объекты энергетики на Сумщине

После полуночи в некоторых районах Харькова пропал свет

В некоторых районах Харькова после полуночи отсутствует электроснабжение.

Общество •   •  6635 просмотра
После полуночи в некоторых районах Харькова пропал свет

В нескольких частях Сумской области частично исчез свет

В нескольких городах Сумской области, в том числе и в самих Сумах, частично отсутствует электроснабжение.

Общество •   •  7428 просмотра
В нескольких частях Сумской области частично исчез свет

Бои под Стельмаховкой: вражеская армия провела штурмовые действия - DeepState

Вражеская армия провела наступательную операцию к востоку от Стельмаховки, в результате чего посадка перешла в серую зону.

Война •   •  6326 просмотра
Бои под Стельмаховкой: вражеская армия провела штурмовые действия - DeepState

В Сумах произошел взрыв

В Сумах, Украина, прогремел взрыв.

Война •   •  8551 просмотра
В Сумах произошел взрыв

российские беспилотники направляются в Сумы

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о движении вражеских беспилотников в направлении города Сумы.

Война •   •  8464 просмотра
российские беспилотники направляются в Сумы