Президент Швейцарии обсудила с Папой войну в Украине и пригласила Ватикан на Глобальный саммит мира

Президент Швейцарии Виола Амхерд обсудила с Папой Франциском вопрос войны в Украине. Святой Престол положительно оценил приглашение принять участие в Глобальном саммите мира. Об этом сообщает Blick, передает УНН.

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Президент Швейцарии Виола Амхерд во время встречи с Папой Франциском обсудила вопрос войны в Украине и другие конфликтные вопросы мира.

Согласно словам Госпожи Амхерд, Святой Престол положительно оценил приглашение принять участие в Глобальном саммите мира, который состоится в июне в городе Бюргеншток (Швейцария).

У меня был интересный разговор с Папой в теплой атмосфере. Говорили, в частности, о войне в Украине и других проблемных точках мира. Мы пригласили Святой Престол. Ватикан очень положительно оценивает мирную конференцию - проинформировала Виола Амхерд.

Добавим

Госпожа Виола Амхерд заявила, что Швейцария (нейтральная страна) чувствует ответственность поддерживать Украину в её мирном усилии в контексте организации Саммита. Ведь, по словам президента, содействие миру является одной из основных компетенций Швейцарии.

Во время Саммита участники будут обсуждать четыре ключевые темы: гуманитарные вопросы, ядерную безопасность, свободу судоходства и продовольственную безопасность.

Госпожа Амхерд выразила надежду, что конференция будет успешной и поможет найти общий знаменатель между участниками.

Кроме того, она отметила, что успехом также будет начать мирный процесс в конкретных сроках, что требует думать не только о настоящем, но и о будущем.

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